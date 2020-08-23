GT Open Paul Ricard: İlk yarışı Salih Yoluç ve TF Sport kazandı!

70 dakika üzerinden gerçekleştirilen yarışta güneşli bir hava vardı. Yarışa pole pozisyonundan başlayan TF Sport’ta direksiyona ilk olarak Charlie Eastwood geçti.

İyi bir start alan Eastwood, liderliği korudu farkı açmaya başladı.

İlk 40 dakika boyunca sürüş yapan Eastwood, farkı 10 saniyenin üzerine kadar çıkarmayı başardı ve son 30 dakikaya girilirken pite gelip direksiyonu Salih Yoluç’a bıraktı.

Salih de bu tempoyu koruyarak giderek farkı açtı ve 20 saniye farkla yarışı ilk sırada tamamlamayı başardı.

İkinci sırayı Optimum Motorsports ekibi alırken, Teo Martin Motorsports ekibi podyumu tamamladı.

Bu sonucun ardından TF Sport ile Teo Martin Motorsports, 30 puanla şampiyona liderliğini paylaşıyor.

Yarış tekrarı: