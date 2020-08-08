GT Open Hungaroring: Salih ve TF Sport podyumda!

International GT Open sezonun ilk ayağı olan Hungaroring’deki ilk yarış güneşli bir havada gerçekleştirildi.

Pro sınıfında TF Sport adına mücadele eden Salih Yoluç ve Charlie Eastwood, yarışa genel klasmanda 10., kendi sınıflarında ise 5. sıradan başladılar.

Startta yaşanan kazadan kaçınmayı başaran temsilcimiz 10. sırayı korudu.

İlk 8 dakika geride kalırken 9. sıraya yükselmeyi başaran Salih, birkaç tur sonra da sekizinciliğe yerleşti.

Kısa bir süre sonra Stefano Colletti’nin spin atmasıyla beraber 7. sıraya yükselen Salih, son 45 dakikaya girilirken Mateusz Lisowski’ye geçilerek tekrar sekizinciliğe geriledi.

Temsilcimiz bitime yaklaşık 40 dakika kala pite geldi ve direksiyonu Eastwood’a bıraktı.

Pitlerle beraber tekrar yedinciliğe yükselen TF Sport ekibi, son 25 dakikaya girilirken altıncı sıraya yerleşmeyi de başardı.

Ancak bitime 20 dakika kala Petru Razvan’ın spin atıp yolda kalmasıyla beraber güvenlik aracı içeri girdi.

Bitime 8 dakika kala güvenlik aracı periyodunun sona ermesiyle yarış tekrar başladı.

Ancak Stanislaw Jedlinski’nin büyük kazası sebebiyle güvenlik aracı tekrar devreye girdi ve yarış güvenlik aracı arkasında tamamlandı.

Eski F1 sürücüsü Christian Klien ile Patryk Krupinsky’nin oluşturduğu JP Motorsport ekibi genel klasmanda yarışı kazanmayı başardı.

Salih Yoluç ile Charlie Eastwood’un ekibi TF Sport ise genel klasmanda 6, Pro sınıfında 3. oldu ve hafta sonunu podyumda tamamladı.