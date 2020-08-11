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TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

GT Open Hungaroring: Salih ve ekibi ikinci yarışta da podyumda

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GT Open Hungaroring: Salih ve ekibi ikinci yarışta da podyumda
Ekleyen:
, Editör
11 Ağu 2020 07:10

International GT Open serisinde TF Sport adına yarışan temsilcimiz Salih Yoluç, Hungaroring’deki ikinci yarışı genel klasmanda üçüncü sırada tamamlayarak hafta sonunu çifte podyumla tamamladı.

Pro klasmanında Salih Yoluç ve Charlie Eastwood’dan oluşan TF Sport ekibi, hafta sonunun ikinci yarışı öncesinde gerçekleştirilen sıralama turlarında genel klasmanda 5., kendi sınıflarında 3. sırayı elde etti.

60 dakika üzerinden gerçekleştirilen yarışın ilk bölümünde direksiyonda yer alan Eastwood, iyi bir startla Nico Bastian’ı geçerek 4. sıraya yükselmeyi başardı.

Pitlere kadar yerini iyi şekilde koruyan Kuzey İrlandalı sürücü, bitime yaklaşık 25 dakika kala pite gelip koltuğu Salih Yoluç’a bıraktı.

Sürücü değişimlerinden avantajlı çıkan ekip büyük zaman kazandı ve 2. sıraya yükseldi.

Uzun süre yerini koruyan Salih, son turda Fabian Schiller’e geçilerek genel klasmanda üçüncü oldu, ancak kendi sınıfında ikinci olarak yine podyuma çıkmayı başardı. Yarışın galibi ise, Vincent Abril ile Louis Prette’den oluşan AKM Motorsports oldu.

Bu sonuçla beraber TF Sport ekibi şampiyonada genel klasmanda 5, Pro klasmanında ise 3. sıraya yerleşti.

International GT Open’ın bir sonraki ayağı 22-23 Ağustos’ta Paul Ricard’da gerçekleştirilecek.

Yarış tekrarı:

 
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Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Salih Yoluç
Editör Cem Özel

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