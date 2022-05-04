Gençlerimiz Castelletto’da Göz Doldurdu

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Seriyi X30 Mini klasmanında takip eden İskender Zülfikari, elemeleri iki üçüncülük ve bir birincilikle tamamlayarak, finalde üçüncü cepten start almaya hak kazandı. 10 yaşındaki temsilcimiz çok iyi durumda sürdürdüğü final mücadelesinde yaşadığı kaza neticesinde tamamlayamadı. Hafta sonunu puansız kapatan temsilcimiz, IAME Serisi İtalya X30 Mini klasmanında 221,5 puanla ikinci sırada yer alıyor.

13 yaşındaki milli sporcumuz Batı Ege Yıldırım da, başarılı bir hafta sonu geçirdi. Sıralama turlarında dördüncü olarak başladığı ilk elemede önündeki rakibinin teknik sorunları nedeniyle pist dışına çıkıp sonunculuğa düşse da onunculuğa kadar yükseldi. İkinci yarışı dördüncü ve üçüncü yarışı da beşinci olarak tamamlayan temsilcimiz 34 sporcunun yer aldığı final yarışında iki sıra yükselerek sekizinci olma başarısını gösterdi. Bu yarıştan elde ettiği puanlarla 72 sporcunun bulunduğu klasmanda 14.sıraya yükselen Yıldırım, 11-15 Mayıs tarihleri arasında Belçika’da düzenlenecek FIA Academy Throphy ilk yarışı öncesinde moral topladı.

Bir diğer temsilcimiz olan 15 yaşındaki Kerim Sulyak da X30 Senior klasmanında sıralamada sekizinciliği elde ederek iddiasını ortaya koysa da, eleme yarışlarında iki kez yaşanan motor arızası nedeniyle final yarışına katılamadı ve hafta sonunu puansız kapadı. Bu sezon seriyi takip eden bir diğer isim olan 13 yaşındaki genç kadın temsilcimiz Leyla Sulyak, 39 sporcunun yer aldığı X30 junior klasmanında elemelerde 14, 17 ve 18. olarak finale yükselen tek kadın sporcu olarak dikkat çekti.