Özel röportaj: Serdar Bostancı ile Ford Fiesta Rally Cup üzerine

Ford Fiesta Rally Cup'ın temelleri 1990'lı yılların sonuna dayanıyor ve günümüzde Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde gerçekleştirilen ayrı sınıflardan bir tanesi.

Fiesta Rally Cup’ın amacı; Türkiye’de Ford Fiesta ile yarışmakta olan ekipleri, Ford Motorsport çatısı altında organize bir takım kimliğine büründürmek, toplu halde yapılan organizasyon sayesinde daha düşük maliyetler ve nitelikli bir teknik hizmet ile yarışmalarını sağlamak, bir marka tarafından desteklenen büyük bir ekibin parçası olarak organizasyonun haber değerini yükseltmek ve Ford’un desteği ile katılımcıların iletişim şekillerini daha çok fayda sağlayacak şekilde artırmak olarak biliniyor.

Bunu yaparken Ford Fiesta ekiplerinin motivasyonunu artırmak ve onların Ford markası altındaki aidiyetini vurgulamak da amaçlanıyor. Ayrıca, ralliler esnasında Fiesta Rally Cup pilotları Castrol Ford Team Türkiye’nin tecrübeli yönetim ekibi ve şampiyon pilotlarının bilgilerinden yararlanma şansına sahip oluyorlar.

Covid-19 salgınının 2020 yılında tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemesi sonucunda Türkiye Ralli Şampiyonası ve Fiesta Rally Cup geçen yıl düzenlenemedi. Ancak 2021 sezonu 24-25 Nisan'da yapılan Rally ESOK'la birlikte start alırken, sezon 3-4 Temmuz'daki Hitit Rallisi ile devam edecek.

Biz de Motorsport.com Türkiye ekibi olarak hem Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı hem de Fiesta Rally Cup'ta mücadele eden isimlerle röportaj yapıp geçmişten günümüze ve tabii ki geleceğe dair pek çok bilgi edindik.

Serdar Bostancı

Türk motor sporları tarihinin en önemli isimlerinden birisi olan Serdar Bostancı, sözlerine şöyle başladı: "Fiesta Rally Cup’ın temelleri 90’lı yılların sonlarına dayanıyor. 1998 yılında Ford KA Rally Challenge adıyla koşulan Türkiye’nin ilk tek marka ralli kupasında, birbirlerine eşit olarak hazırlanmış 15 Ford KA ile genç ve amatör pilotlar ralli sporuna uygun imkanlarla başlama şansı buldular. O kupada yarışan pilotlar, ileriki yıllarda Türkiye’nin en başarılı ralli pilotları oldular. Bu kupanın bir sonraki benzeri ise 2006 yılında Castrol Fiesta Rally Cup oldu. Burada da 15 eşit Ford Fiesta ST ile yarışıldı ve bu organizasyon da spora ve sporcuya büyük fayda sağladı."

"O günden bu güne Türkiye Ralli Şampiyonası’nda yarışan Ford marka araç sayısı her geçen gün arttı. Hem sağlamlığı, hem performansı, hem de motor sporlarındaki köklü tarihinden dolayı Türkiye’de yarışan ekiplerin yarısına yakını Ford Fiesta’ları tercih ediyor. Biz de 2017 yılında eski formatından biraz daha farklı bir formatla, Fiesta Rally Cup’ı tekrardan hayata geçirdik. Türkiye Ralli Şampiyonası yarışlarının içerisinde koşulan ayrı bir kupa olarak tanımlayabiliriz aslında Fiesta Rally Cup’ı."

Bu klasmandan bahsederken, Fiesta'nın sahip olduğu teknik özelliklere değinmemek olmaz.

Fiesta Rally Cup’ta Fiesta ST, Fiesta R2, Fiesta R2T, Fiesta R1T19 ve Fiesta R2T19 modelleri bulunuyor. 1L’den başlayıp 2L motor hacmine kadar farklı seçenekleri olan Fiesta Ralli otomobilleri, beygir gücü olarak birbirine yakın, kullanım tarzı olarak birbirinden oldukça farklı stiller sunan yüksek kapasiteli sağlam ve hızlı yarış araçları.

Bostancı, bu konuyu şöyle açıklıyor: "Türkiye’de ralli sporunda ciddi bir Ford Fiesta araç parkı oluştu. Fiesta Rally Cup’ta iki çeker Ford Fiesta’lar yaşlarına ve performanslarına göre 3 farklı kategoriye ayrılıyor. Aynı zamanda, kendi aralarında genel klasman mücadelesi de veriyorlar."

"Gelecek yıldan itibaren kupayı 4 çeker Fiesta’lara da açmayı planlıyoruz. Ralli sporunda bu yıl Rally3 adı verilen yeni bir 4 çeker kategorisi başlatıldı. Bu kategoride üretilen ilk otomobil olan Fiesta Rally3’ü de gelecek yıl Fiesta Rally Cup’a dahil etmeyi planlıyoruz. "

Genç ve amatör sürücülere büyük destek veren Bostancı, Fiesta Rally Cup'ın kısa, orta ve uzun vade hedeflerini şöyle anlattı: "Fiesta Rally Cup ile hedefimiz amatör ve genç pilotlara yüksek seviye ama eşit bir rekabet ortamı yaratabilmek ve bu sporu profesyonel bir takımın çatısı altında ama aynı zamanda ulaşılabilir imkanlarla yapabilmelerini sağlamak. Özetle, bu sporu hakkıyla yapabilmelerini sağlamak hedefimiz. "

"Bizim için sadece Fiesta Rally Cup’da değil takımın genelinde en büyük öncelik, genç pilotları desteklemek ve günün birinde Türkiye’den Dünya Şampiyonları çıkarabilmek. Fiesta Rally Cup’ı da bu yolun başlangıcı olarak görüyoruz."

"Genç pilotlarla çalışmak büyük bir motivasyon kaynağı. Bunu sağlayan da onların motivasyonu aslında. Bu noktada takımımızın şampiyon pilotu ve oğlum Murat Bostancı’nın da büyük rolü var."

Murat Bostancı, Serdar Bostancı

"Murat geçtiğimiz yıl pilot koltuğunu kendisinden daha genç pilotlara devrederek onların mentorluğunu üstlendi. Avrupa’da ve Türkiye’de kazandığı deneyimi onlara aktarıyor ve benimle onların arasında çok iyi bir köprü oluyor."

Serdar Bostancı, Türk motor sporları tarihine damga vurmuş isimlerden bir tanesi ve bu sporun içinden gelmiş olması, liderlik ettiği her şey için büyük bir artı oluyor.

Bunun ne gibi faydaları olduğu sorusuna yanıt veren Bostancı, "Ralli dışarıdan göründüğünden çok daha kompleks bir spor. Sadece 1 otomobil, 1 pilot ve 1 ko-pilot’dan ibaret değil. Perde arkasında büyük bir takım işi, hazırlık ve görev dağılımı var. Benim bu noktada başarılı olmamın en büyük nedeni, bu görevlerin hepsini kariyerimin farklı noktalarında yapmış olmam. Hem atölyede, hem lojistikte, hem pilot koltuğunda, hem ko-pilot koltuğunda, hem de direktör koltuğunda oturdum. Detaylara hakim olmak, organizasyonun geneline de çok daha rahat hakim olabilmeyi sağlıyor."

Motor sporları, keyifli olduğu kadar da epey zor bir spor. Bunun artıları olduğu kadar eksileri de var.

Bu konudaki görüşlerini anlatan Bostancı, "Bu sporda yönetilmesi en zor şeylerden biri stres ama sonuca da en çok etkisi olan faktör bunu iyi yönetebilmek aslında. Çok fazla değişkeni, çok kısa süre içerisinde yaşadığınız ve hızlı karar almanız gereken bir ortam. Bu durum hem pilot, hem ko-pilot, hem de takımın geri kalanı için geçerli."

"Stres altındayken doğru stratejiyi belirleyebilmek ve doğru kararlar vermek bu sporda en tatmin edici şeylerden biri. En zorlayıcı tarafı ise bence beklemek. Her şeyi doğru planlasanız dahi otomobil parkura çıktıktan sonra artık sonucu beklemekten başka yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. O noktadan sonra kontrol sizde değil. "

Serdar Bostancı

Serdar Bostancı'nın başarıları ve spora katkıları o kadar fazla ki adını her söylediğimizde muhtemelen herkesin aklında koca bir tarih, film şeridi gibi geçmeye başlıyor. Castrol Ford Team Türkiye'deki emeğini konuşmaya zaten bir röportaj yetmez.

Sadece Murat Bostancı'ya değil aslında oradaki herkes için, tüm yarışçılar için bir baba figürü olduğu ve güçlü aile ortamı yarattığı her haliyle belli oluyor.

Bostancı bu konuda, "Ben bu spora hayatımı verdim, o yüzden bu spora gönül vermiş her sporcu benim için çok değerli. Aslında biz, aile olarak bu spora gönül verdik. Benim babalığım haricinde eşimin de takımdaki annelik figürü çok etkili. Hâlâ, her yarışta bizimle birlikte ve takımın bir parçası."

"Pilotlarımıza, özellikle de genç pilotlarımıza en çok aşılamaya çalıştığımız ve bugün de en çok övündüğümüz şey buradaki aile ortamı. Yarışta hepsi birbirinin rakibi ama otomobilden inince bir aile ortamı var. Ralli gibi egoların yüksek olduğu bir sporda bunu sağlamak çok kolay değil. Ama istisnalar da olmuyor değil tabi." açıklamasını yapıyor.

Bostancı bir zamanlar direksiyon başında kazandığı zaferlerin sevincini yaşarken, şimdi takım direktörü olarak bu duyguyu tadıyor.

Bostancı bu konuyu da, "Yönetici koltuğunda kazanılan başarılar bana kendimi yarış kazandığımdan çok daha değerli hissettiriyor." sözleriyle açıklıyor.

OKAN TANRIVERDİ – Fiesta R2

Okan Tanrıverdi

Sürücülerden ilk konuğumuz Okan Tanrıverdi oluyor. Fiesta R2 ile mücadele eden Okan Tanrıverdi, motor sporları kariyerine 1997 yılında başladı.

Tanrıverdi, kendisini şöyle anlatıyor: "Ben Okan Tanrıverdi! Mimarım ve Antalya da yaşıyorum. Hobilerim arasında motosiklete binmek ve motor sporları önce geliyor. Motor sporlarına 1997 yılında drag yarışlarına katılarak başladım. Daha sonra 2014 yılında ralli ve pist yarışları ile devam ettim. 2017 Türkiye Sınıf 3 tırmanma şampiyonu oldum. 2018 Türkiye rallikros ikincisi oldum. Ayrıca V1 Challenge’da 2 sezon yarıştım. "

Bu yıl Ford Fiesta Rally Cup'ta mücadele etmeye başlayan Tanrıverdi, Cup'la ilgili hedeflerini şöyle açıklıyor: "2021 sezonu itibariyle katıldığım Ford Fiesta Rally Cup’ta başa baş mücadele edeceğime inanıyorum ve çok başarılı bir organizasyon olduğunu düşünüyorum."

Okan Tanrıverdi

"Başta Serdar Bostancı ve ekibi, bu işi olması gerektiği gibi her ince detayına kadar düşünüp başarılı bir şekilde yönetiyorlar."

Fiesta Rally Cup'ın uzun vadeli geleceği hakkında, "Castrol Ford Team Turkey uzun yıllardır kalitesini ve devamlılığını ispatlamış bir takım. Bu nedenle uzun vadede bir değişiklik olmayacağını Serdar-Murat Bostancının yönetiminde çok daha güzel projeler olabileceğinden eminim." açıklamasını yapan Tanrıverdi, bu Cup'ı diğerlerinden ayıran özellikleri de şöyle açıklıyor: "Fiesta'ların kurulum, lastikler ve diğer ayarlarının birbirine yakın olması, pilotların seviyelerini sürekli yükselttiği, çekişmenin yarışların en sonuna kadar sürdüğü zorlu ve zevkli bir kupa olması, Ford Fiesta Rally Cup'ı diğerlerinden ayırıyor."

Tanrıverdi, "en sevdiği ralli ve etabı, "Ege Rallisi, Beyler etabı" şeklinde açıklarken, en beğendiği Ford ralli aracını da "Şu an favorim ve ileride almayı düşündüğüm ralli otomobili Fiesta Rally 3" sözleriyle açıkladı.

Okan Tanrıverdi

EMRAH ALİ BAŞO – Fiesta ST

Emrah Ali Başo portre

İkinci konuğumuz Emrah Ali Başo oluyor. Ford Fiesta Rally Cup'ta Fiesta ST kullanan Başo, 1980 yılında dünyaya gelen ve motor sporlarına farklı bir hikayeyle katılmış durumda.

Başo kendisini şöyle anlatıyor: "1980 yılında, Bursa'da dünyaya geldim ve gayrimenkul sektöründe faaliyet göstermekteyim. Hayattaki en tutkulu olduğum uğraşım klasik otomobiller. Motor sporlarına yakın bir arkadaşım vasıtası ile başladım, kendisi de aynı zamanda eskiden beri yarışan bir pilottur. Ben de onun sayesinde benim için satın almış olduğu bir Fiat Palio markalı araç ile 2014 senesinde Rally 34 Şile yarışında kendimi start alırken buldum."

Fiesta Rally Cup'tan övgüyle bahseden Başo, "Fiesta Rally Cup ülkemizde otomobil sporları adına yapılan en güzel organizasyonlardan biri ve bu organizasyonun içinde bulunmak da bana ayrı bir heyecan katıyor. Fiesta Rally Cup Türkiye’deki Ralli statüsündeki yapılmış olan en uzun soluklu ve en deneyimli Cup. Bundan dolayı gelecekte de devam edeceğini ve yeni pilotlar yetişeceğine inanıyorum."

"Ayrıca Castrol Ford Team Turkey çatısı altında olmak insana güven veriyor çünkü aracınızın sizi yolda bırakmayacağını biliyorsunuz. Burada yarışmanın vermiş olduğu heyecan, pilotlar arasındaki samimiyet ve birbirine pilotaj olarak yakın pilotların arasındaki rekabet hoşuma gidiyor."

En sevdiği rallinin Kocaeli Rallisi olduğunu söyleyen Başo, en sevdiği etabın "Otosan" olduğunu belirtiyor. Ayrıca en beğendiği Ford otomobili de Ford Escort MK2.

Emrah Ali Başo portre

TANSEL KARASU – Fiesta Rally4

Tansel Karasu

1980 doğumlu bir başka isim de Tansel Karasu. Ford Fiesta Rally4 ile mücadele eden Karasu, koyu bir otomobil tutkunu.

Karasu, kendisini ve motor sporlarına başlama hikayesini şöyle anlatıyor: "1980 İzmit doğumluyum ve İzmit’te yaşıyorum. Kısaca kendimden bahsedecek olursam, evliyim 2 çocuk babasıyım, Azra Zeren adında 13 yaşında bir kızım ve Tan Aksel adında 8 yaşında bir oğlum var. 2005 yılından bu yana otomotiv ve lojistik sektöründe faaliyet gösteriyorum."

"Her ralli tutkunu gibi benim de çocukluk ve gençlik yıllarım otomobil tutkusu ile geçti. 1994’lerde aile büyüklerimiz de otomobil sporları organizasyonlarında yer aldı. İlk olarak otomobil sporları organizasyonlarında çeşitli görevlerde ve daha sonra 1997’de resmi hakem olarak yarış organizasyonlarda görev almam ile otomobil sporları hayatımda vazgeçilmez bir tutku haline geldi. Aktif olarak maddi manevi karşılık beklemeden bu sporun içinde olmayı ve bu spora meraklı olan herkese, bu sporu sevdirmeyi bir görev bildim."

"Tabii ki bu sporun içinde görevli olup da parkurlarda olmak istemeyen yoktur. 2002 yıllarına kadar aktif bir şekilde görevli alarak yer aldığım otomobil sporlarına, iş hayatına atılma dönemlerime denk gelmesi nedeni ile 2005 yılına kadar uzak kalmak zorunda kaldım. Daha sonrasında aklımdan hiç çıkmayan otomobil sporlarına 2006 senesinde kiralık bir yarış otomobili ile bu kez görevli pozisyonunda değil, sporcu olarak içinde olmaya karar verdim ve ilk yarışım olan Kocaeli Rallisi’ne katılarak ralli serüvenim başlamış oldu. Bu süreçle beraber, aktif olarak ralli organizasyonlarının içinde sporcu kimliğim ile olmaya gayret gösteriyorum. Motor sporlarındaki kariyerimi tırmanma şampiyonlukları ve Türkiye ralli şampiyonalarında sınıf ikinciliği ve üçüncülükleri ile devam ettirdim."

Tansel Karasu - Yüksel Karasu finiş

Karasu, Fiesta Rally Cup hakkındaki görüşlerini ve burada yarışma sebebini ise şu sözlerle anlatıyor: "Fiesta Rally Cup artık Türkiye otomobil sporlarında yeteneklerini sergileyebileceği bir platform haline gelmiş ve profesyonel ralli yöneticileri, mekanikerleri tarafından hazırlanmış ralli otomobillerini pilotlara, sporculara ulaşmasını sağlayan bir oluşum olarak görüyorum. Fiesta Rally Cup’ta yarışmamızın en büyük nedenlerinden biri profesyonel oluşudur. "

Ford Fiesta Rally Cup'ın uzun vadeli geleceğini de parlak gördüğünü söyleyen Karasu, bu konu hakkındaki görüşlerini şöyle açıkladı: "Fiesta Rally Cup Serdar Bostancı direktörlüğünde uzun yıllardır organize edilen ve amacı genç yetenekleri motor sporlarına kazandırmak olan bir platform olarak görüyorum. Yaklaşık 15-20 araç sezonda bu oluşumun içinde mücadele ediyor ve bu sporcuların içinde 5-7 sporcu genç pilotlardan oluşuyor. Bu klasman sayesinde gelecekte Serdar Bostancı’nın ve ekibinin, Türk otomobil sporlarına bir ilki daha gerçekleştirerek genç bir Türk WRC pilotu yetiştireceklerini düşünüyorum."

Bu klasmanda en çok neyi kendisini heyecanlandırdığı sorusuna, "Otomobil sporları başlı başına zaten adrenaline dayalı bir spor olduğu için sadece yarışırken heyecanlanmıyorum aslında, aracın hazırlanma sürecinden tutunda yarışın sonunda finiş gördükten sonraki sürece kadar heyecan duyuyorum. Fiesta Rally Cup klasmanındaki tatlı rekabet tabii ki ayrı bir heyecan." yanıtını veren Karasu, bu klasmanı diğerlerden ayıran en önemli özelliğin, "Tüm oluşumun profesyonel bir işleyişte yapılması." olduğunu düşünüyor.

Karasu'nun en sevdiği ralli "Rally 34" olurken, en sevdiği etabı da "Teke etabı" olarak açıklıyor. Ayrıca en sevdiği Ford aracı da Ford Puma S1600.

Tansel Karasu - Yüksel Karasu finiş

AND SUNMAN – Fiesta R2

And Sunman portre

Son konuğumuz ise 1996 doğumlu genç pilot And Sunman oluyor. Altı seneyi aşkın bir süredir motor sporlarında yer alan Sunman, sözlerine kendi hikayesini anlatarak başlıyor.

Sunman, "İsmim And Sunman, 25 Ekim 1996 doğumluyum ve Özyeğin Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. 2015’ten beri motor sporları dünyasındayım ve 2017’den beri Castrol Ford Team Türkiye çatısı altında yarışıyorum. 2017 ve 2018 sezonlarında olmak üzere iki adet Genç Pilotlar Şampiyonluğum ve 2019 sezonunda Fiesta Rally Cup R2 birinciliğim, Fiesta Rally Cup Genel Klasman üçüncülüğüm ve Türkiye Ralli Şampiyonası İki Çeker üçüncülüğüm bulunuyor. Değerli sponsorlarım Klassis A.Ş. ve Stockart’ın destekleri ile de bu sporu yapmaya devam ediyorum. "

"2014’te ailemin Historik Ralli Şampiyonasında yarışması ile ralli sporunu takip etmeye başladım. Ben de yarışmak istediğimi söylediğimde değerli dostlarımız Ali ve Burak Türkkan beni karting ve V2 Challenge gibi pilotaj pekiştirici organizasyonlara yönlendirdiler. Bir yarış tırmanma yaptıktan sonra yine yakın dostumuz Kemal Gamgam’ın 2009 Fiesta R2’sini aldık ve Castrol Ford Team Türkiye’de ralli kariyerime bu araç ile başladım. 2016 sezonunda otomobile alışmak için öncü araç olarak çıktım. 2017’den itibaren de ulusal ralli yarışlarını kovalıyorum.

Sunman, Fiesta Rally Cup ve Castrol Ford Team Türkiye'nin bir parçası olmaktan da çok mutlu olduğunu söylüyor.

"2017’de aktif olarak yarışmaya başladığımdan beri dahil olduğum, Türkiye’nin en büyük marka kupası. Değişik dinamiklere ve kabiliyetlere sahip olan birçok farklı jenerasyon Ford Fiesta’nın aynı garajdan servis alarak birbirleriyle yarışıyor olması nerdeyse Türkiye Ralli Şampiyonası’nın kendisi kadar renkli bir çekişme ortamı sunuyor. Bunun yanı sıra, bütün katılımcıların aynı garajın çatısı altında olması sadece rekabeti değil, arkadaşlığı da pekiştiriyor. Ayrıca Castrol Ford Team Türkiye, Türkiye’de yarışabileceğiniz en donanımlı ve profesyonel garaj. Motor sporlarının sürekliliğini sağlamak için de çok çaba sarf ediyor. Fiesta Rally Cup da bu çabanın bir meyvesi, arkasında bu kadar tecrübeli ve kararlı bir garajın olması da bana göre bu klasmanın sürekliliğini koruyabileceği anlamına geliyor."

And Sunman portre

Ayrıca Sunman, bu Cup'ı diğerlerinden ayıran özellikler sorulduğunda ise bunları şöyle anlatıyor: "Fiesta Rally Cup’ı özel kılan birçok özellik var. Aynı model otomobilin, hepsi birbirinden farklı karaktere sahip birçok farklı jenerasyonunun denk bir şekilde birbirlerine karşı yarışıyor olması çok ilginç bir dinamik. Teknik ekibin kabiliyeti de, garaj yönetiminin tecrübesi de, garajın yarışçılarına sunduğu imkanlar da ayrı ayrı çok büyük değere sahip. Ancak bana soracak olursanız, aynı çatının altında aynı servisi alan diğer yarışçılar ile kurulan dostluk ve dostça rekabet bu klasmanı en özel kılan faktör."

"Fiesta Rally Cup, kendi içerisinde kıyasıya bir mücadele ortamı sunuyor. Bu rekabete dahil olup kendimi geliştirebiliyor olmak da son derece heyecan verici. Bunun yanı sıra Türkiye ralli tarihinin en başarılı ve tecrübeli isimleri ile aynı çatının altında bulunmak, onlar ile fikir alışverişi yapabilmek de bu heyecan faktörünü artırıyor."

Sunman, en sevdiği ralliyi, "Kocaeli Rallisi toprağı ve dinamiği ile en sevdiğim ralli." şeklinde anlatırken en sevdiği etabı da şöyle dile getiriyor: "Sevdiğim birçok etabı var ancak herhalde Transit etabı hep daha hoşuma giden bir etap oldu."

Fakat, en sevdiği Ford ralli aracını seçmekte zorlanıyor. Sunman bu soruya, "Çok zor bir soru!" yanıtını veriyor ve şöyle devam ediyor: "Muhtemelen Ford RS200. Ya da Focus WRC. Puma da olabilir. Escort MK1 de çok güzel. Cosworth’ler genel olarak inanılmaz. Fiesta S2000’lerin sesine bayılıyorum…"

And Sunman portre