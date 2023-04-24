FIAT, genç sürücüler için yepyeni bir projeyle geliyor

Genç yeteneklerin yetişmesi için büyük yatırımlar yapan FIAT, son dönemde pek çok önemli projeye imza atmıştı. Şimdi bu projelerden bir yenisini daha hazırladı; 2023 Egea Gençler Kupası!

Aklınıza hemen TOSFED Yıldızını Arıyor gibi projeler gelebilir ancak bu aynı proje veya benzeri bir durum değil. Burada FIAT tarafından destek verilen ve TOSFED tarafından organize edilen yepyeni bir seriden bahsediyoruz.

16-25 yaş arasındaki genç sürücülerin katılabileceği bu kupa, 6 hafta sonu ve 12 yarış üzerinden düzenlenecek. Toplamda 16 sürücünün katılacağı bu etkinlikte FIAT Egea sedan kullanılacak. 2022 görünümlü bu aracın kalbinde 160 beygir güç ve 300 Nm tork üreten 1600 cc Turbo Dizel motor yer alıyor.

Sezon 6-7 Mayıs'ta gerçekleştirilecek testlerle başlayacak. İlk yarış 3-4 Haziran, ikincisi 17-18 Haziran, üçüncüsü ise 8-9 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Sezon 5-6 Ağustos, 23-24 Eylül ve 7-8 Ekim'deki final yarışlarıyla sona erecek. Tüm yarışlar Körfez'de yapılacak.

"Peki fiyat nedir?" dediğinizi duyar gibiyiz. Katılım bedeli 275 bin TL + KDV. Bunun içerisinde her hafta sonu için verilen bir takım sıfır lastik, bedeninize uygun tulum, eldiven ve ayakkabı, yarış başına 30 bin TL'ye kadar hasar sigortası ve 16-17-18 yaşında olan fakat ehliyeti olmayanlara yönelik Tofaş Akademi tarafından verilen eğitim ve test sürüşü imkanı yer alıyor.

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Tel: 0216 465 13 22

E-posta: info@asok.com.tr