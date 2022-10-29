FIA Motor Sporları Oyunları, canlı yayınla Motorsport.com'da!

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70 farklı ülkeden 500’e yakın sporcunun 16 branşta kıyasıya bir mücadele verdiği FIA Motorsporları Oyunları, Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenleniyor ve Oyunlarda Türkiye de mücadele ediyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Oyunlarda, TOSFED ‘Team Türkiye’ olarak anılan, 10 sporcudan oluşan Türk milli takımı ile 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor.

Team Türkiye adına, Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde, Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde, Alp Hasan Aksoy Karting Sprint Junior kategorisinde, Can Alakoç Cross Car Junior kategorisinde, Kerem Kazaz Cross Car Senior kategorisinde, Timur Pomak BMW E92 ile Drift kategorisinde ve Ulaş Özyıldırım da Esports kategorisinde ülkemizi temsil ediyor.

Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde mücadele ediyorlar.

Bu isimler, bugün gerçekleştirilecek 6 etapta mücadele edecekler ve madalya kovalayacaklar. Etaplar TSİ 11.16, 11.59, 14.30, 15.13, 17.44, 18.27 ve 21.00'de başlayacak. Bu günün sonunda bu disiplinde madalya sahipleri belli olacak.

Eğer temsilcilerimiz, 18.27'de gerçekleştirilecek olan 13. etabın ardından ilk 3 sırada yer alırsa; 21.00'de başlayacak son etapta madalya için mücadele edecekler.

29 Ekim Cumartesi Gün programı:

09.30-09.40 Karting Sprint Jr. - Isınma Seansı

11.00-12.00 Espor - 3. Antrenman

11.00-12.00 Drift – Tandem Antrenmanı

11.00-11.30 Cross Car Jr & Sr - Isınma Seansı (Circuit de Veynes)

11.16-11.49 Rally 2 & 4 - 8. Etap (Le Grand Caunet 1)

11.20-11.35 Karting Sprint Jr - 1. Sıralama Seansı

11.40-12.20 Cross Car Jr & Sr - 2. Ayak (Circuit de Veynes)

11.59-12.05 Rally 2 & 4 – 9. Etap (La Sainte Baume 1)

13.00-13.30 Cross Car Jr & Sr – 3. Ayak (Circuit de Veynes)

14.15-15.25 Espor – Yarı Final 1

14.30-15.03 Rally 2 & 4 – 10. Etap (Le Grand Caunet 2)

14.45-19.00 Drift – İlk 32 & Final

15.13-15.45 Rally 2 & 4 – 11. Etap (La Sainte Baume 2)

15.55-17.05 Espor – Yarı Final 2

16.00-17.00 Cross Car Jr & Sr – Yarı Final & Final (Circuit de Veynes)

17.40-17.55 Karting Sprint Jr – 2. Sıralama Seansı

17.44-18.07 Rally 2 & 4 – 12. Etap (Le Grand Caunet 3)

18.27-19.00 Rally 2 & 4 – 13. Etap (La Sainte Baume 3)

18.35-19.45 Espor – Yarı Final 3

18.35-19.45 Espor – Final

21.00-22.30 Rally 2 & 4 – 14. Etap (Madalya Etabı)

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