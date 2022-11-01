FIA Motorsporları Olimpiyatları son buldu, Türkiye Rally4 kategorisinde gümüş madalya kazandı

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72 ülkeden ve 463 sporcunun 16 disiplinde mücadele ettiği 2022 FIA Motorsporları Olimpiyatları 27-30 Ekim tarihleri arasında Fransa Marsilya’da düzenlendi. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto, Zipcar Türkiye ve Puma Türkiye’nin desteklediği Türk milli takımı da, 10 sporcu ile 8 ayrı disiplinde ülkemizi temsil etti.

‘Team Türkiye’ adına Rally4 branşında Teknik Motorspor tarafından hazırlanan Ford Fiesta Rally4 ile yarışan Ali Türkkan-Burak Erdener, yarışı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. 2021 yılında FIA Avrupa Ralli Kupası ve FIA Balkan Ralli Kupası Gençler ve İki Çeker Şampiyonu olan Milli sporcu Türkkan, Burak Erdener ile ilk milli başarısını elde etmiş oldu.

Rally2 branşında ise bu yıl Shell Helix Türkiye Ralli Şampiyonu olan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ekibi Toksport WRT tarafından hazırlanan Skoda Fabia R5 ile mücadele etti ve yarışı dördüncü olarak noktaladı.

GT Sprint branşında Toksport WRT tarafından hazırlanan Porsche 911 GT3 ile mücadele eden Ayhancan Güven, rakibinin temasıyla aracında sorun yaşamasına rağmen yarışı beşinci olarak tamamladı.

31 sporcunun yer aldığı Karting Sprint Junior branşında direksiyona geçen 12 yaşındaki Milli sporcu Alp Aksoy, tecrübeli rakiplerini geride bırakarak final yarışını sekizinci olarak tamamladı.

Cross Car branşında ilk kez kullandıkları araçlarla deneyimli rakiplerine karşı başarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Can Alakoç junior kategoride, 17 yaşındaki Kerem Kazaz ise Senior kategoride onuncu oldular.

Ülkemizi 57 sporcunun yer aldığı espor branşında temsil eden Ulaş Özyıldırım, yarı finalde rakibinin temasıyla son sıraya düşmesine rağmen, finale yükselerek yarışı onyedinci olarak tamamladı. Drift branşındaki temsilcimiz Timur Pomak ise sıralama turlarında elendi.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı; ülkemizin otomobil sporlarında ilk kez bu kadar kalabalık bir kadro ile yurt dışında temsil edildiğini belirterek “Son dönemde otomobil sporlarının yakaladığı ivmenin sonucunda Uluslararası arenada yarışan temsilcilerimiz ile, ilk kez milli takım olarak 8 ayrı branşta katıldığımız FIA Motorsporları Olimpiyatları’nda başarılı sonuçlar elde ettik. Öncelikle Team Türkiye’yi destekleyen başta T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı olmak üzere, sponsorlarımız Zipcar Türkiye ve Puma Türkiye’ye, sporcularımıza, velilerimize, takım yöneticilerimize, mekanikerlere, basın mensuplarımıza, yönetim kurulu üyelerimize ve görevlilerimize teşekkür ediyor, etkinlik süresince ekibimizi yalnız bırakmayan Sayın Paris Büyükelçimiz Ali Onaner ve Sayın Marsilya Başkonsolosumuz Arda Ulutaş’a şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.