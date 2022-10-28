FIA Motorsporları Olimpiyatları, canlı yayınla Motorsport.com'da!
Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenlenen FIA Motorsporları Olimpiyatları, Motorsport.com'un kardeş kuruluşu olan Motorsport.tv'den canlı yayınlanıyor. Team Türkiye, Olimpiyatlarda 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor. Millilerimizin yarışlarını ücretsiz bir şekilde izleme fırsatını kaçırmayın.
FIA Motorsporları Olimpiyatları, Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenleniyor ve Olimpiyatlarda Türkiye de mücadele ediyor.
Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Olimpiyatlarda, TOSFED ‘Team Türkiye’ olarak anılan, 10 sporcudan oluşan Türk milli takımı ile 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor.
Team Türkiye adına, Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde, Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde, Alp Hasan Aksoy Karting Sprint Junior kategorisinde, Can Alakoç Cross Car Junior kategorisinde, Kerem Kazaz Cross Car Senior kategorisinde, Timur Pomak BMW E92 ile Drift kategorisinde ve Ulaş Özyıldırım da Esports kategorisinde ülkemizi temsil ediyor.
FIA Motor Sporları Olimpiyatları, bugünden itibaren hafta sonu boyunca, sitemizden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. İlk yayın bugün 16.30'da başlayacak. Team Türkiye'ye başarılar dileriz!
Canlı yayın:
Alakalı video
Son Haberler
Resmi: Bütçe sınırını aşan Red Bull'a para cezası ve rüzgar tüneli kullanım kısıtlaması getirildi!
FIA, 2021 Formula 1 bütçe sınırı ihlali konusunda anlaşmaya varmasının ardından Red Bull Racing'e 7 milyon dolar para cezası ve aerodinamik test kısıtlaması getirdi.
FIA başkanı turuncu-siyah bayrağın kullanımının gözden geçirilmesini istedi
FIA Başkanı Mohammed Ben Sulayem, son yarışlardaki tartışmalı kararların ardından turuncu-siyah bayrağın kullanımının yeniden değerlendirilmesini istedi.
FIA Motorsporları Olimpiyatları, canlı yayınla Motorsport.com'da!
Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenlenen FIA Motorsporları Olimpiyatları, Motorsport.com'un kardeş kuruluşu olan Motorsport.tv'den canlı yayınlanıyor. Team Türkiye, Olimpiyatlarda 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor. Millilerimizin yarışlarını ücretsiz bir şekilde izleme fırsatını kaçırmayın.
Lewis Hamilton röportajı: "Mercedes ile anlaşmayı uzatmak istiyorum"
Lewis Hamilton'ın Formula 1'e olan aşkı ve sabrı, hiçbir zaman son 12 aydır olduğu kadar test edilmemişti.