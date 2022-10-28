FIA Motorsporları Olimpiyatları, canlı yayınla Motorsport.com'da!

Haberi dinle

FIA Motorsporları Olimpiyatları, Güney Fransa’daki Paul Ricard F1 pistinde düzenleniyor ve Olimpiyatlarda Türkiye de mücadele ediyor.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen Olimpiyatlarda, TOSFED ‘Team Türkiye’ olarak anılan, 10 sporcudan oluşan Türk milli takımı ile 8 farklı disiplinde madalya kovalıyor.

Team Türkiye adına, Ayhancan Güven Porsche 911 GT3 R ile GT Sprint kategorisinde, Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi Skoda Fabia R5 ile Rally2 kategorisinde, Ali Türkkan-Burak Erdener ikilisi Ford Fiesta ile Rally4 kategorisinde, Alp Hasan Aksoy Karting Sprint Junior kategorisinde, Can Alakoç Cross Car Junior kategorisinde, Kerem Kazaz Cross Car Senior kategorisinde, Timur Pomak BMW E92 ile Drift kategorisinde ve Ulaş Özyıldırım da Esports kategorisinde ülkemizi temsil ediyor.

FIA Motor Sporları Olimpiyatları, bugünden itibaren hafta sonu boyunca, sitemizden ücretsiz olarak canlı yayınlanacak. İlk yayın bugün 16.30'da başlayacak. Team Türkiye'ye başarılar dileriz!

Canlı yayın: