Team Türkiye'nin ilk madalyası Ali ve Oytun'dan!
FIA Motor Sporları Oyunları 2024'te, #TeamTürkiye olarak ilk madalyamızı Rally2 Toprak branşında ikinci olan Ali Türkkan - Oytun Albayrak ile alıyoruz.
23-27 Ekim tarihleri arasında İspanya'nın Valensiya şehrinde düzenlenen FIA Motor Sporları Oyunları tüm hızıyla devam ediyor.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) tarafından düzenlenen ve 85 ülkeden 700 sporcunun 26 farklı disiplinde yarıştığı organizasyonda, 15 sporcudan oluşan Türk milli takımı, 16 farklı disiplinde madalya hedefiyle mücadele etmeye devam ediyor.
#TeamTürkiye olarak oyunlara iddialı bir kadroyla katılan kafilemiz, ilk madalyalarını Ali Türkkan - Oytun Albayrak ikilisiyle ülkemize getirmeyi başardı.
Ford Fiesta ile Rally2'de mücadele eden temsilcilerimiz, gösterdikleri harika performansla Toprak yarışını ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı.
Temsilcilerimiz, yarın koşulacak asfalt yarışını ilk 5 içinde tamamlarsa, pazar günü pistte düzenlenecek özel madalya yarışına da katılmaya hak kazanacaklar.
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