FIA Motor Sporları Oyunları TRT'den canlı yayınlanacak
27 Ekim Pazar günü, Türkiye’yi temsil eden sporcular FIA Motor Sporları Oyunları'nda piste çıkıyor.
85 ülkeden 700 sporcunun yer aldığı bu büyük organizasyonda, Zekai Özen Touring Car yarışında, Ayhancan Güven GT Sprint yarışında mücadele ederken, Rally branşında Ali Türkkan-Oytun Albayrak ve Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi yarışacak.
Canlı Yayın Programı - 27 Ekim Pazar
Touring Car
Saat: 11.45 - TRT Spor Yıldız
GT Sprint
Saat: 17.45 - Tabii Spor 6
Rally
Saat: 19.05 - Tabii Spor 6
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