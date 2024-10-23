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TÜRK SPORCULAR

FIA Motor Sporları Oyunları TRT'den canlı yayınlanacak

27 Ekim Pazar günü, Türkiye’yi temsil eden sporcular FIA Motor Sporları Oyunları'nda piste çıkıyor.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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85 ülkeden 700 sporcunun yer aldığı bu büyük organizasyonda, Zekai Özen Touring Car yarışında, Ayhancan Güven GT Sprint yarışında mücadele ederken, Rally branşında Ali Türkkan-Oytun Albayrak ve Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ikilisi yarışacak.

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Canlı Yayın Programı - 27 Ekim Pazar

Touring Car
Saat: 11.45 - TRT Spor Yıldız

GT Sprint
Saat: 17.45 - Tabii Spor 6

Rally
Saat: 19.05 - Tabii Spor 6

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