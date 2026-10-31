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F4 İtalya: Alp Aksoy, Mugello’da ilk iki yarışı ilk 10’da tamamladı!

İtalya F4 Şampiyonası’nda sezonun final hafta sonu Mugello’da devam ederken, genç temsilcimiz Alp Aksoy cumartesi günü gerçekleştirilen ilk iki yarışı ilk 10 içerisinde tamamladı.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 31 Eki 2026 17:38

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Alp Aksoy

Mugello’daki ilk yarışa çıkan Alp Aksoy, mücadeleyi genel klasmanda yedinci sırada tamamladı. Yarış boyunca rekabetçi bir performans ortaya koyan temsilcimiz aynı zamanda çaylaklar klasmanında üçüncü olarak podyuma çıktı. Genç temsilcimiz, bu sonuçla kategorideki iddiasını sürdürürken sezonun final yarışına odaklandı.

Günün ikinci yarışına yedinci sıradan başlayan Alp Aksoy, mücadeleyi sekizinci sırada tamamladı. İtalyan F4’te sezonun son yarışına girilirken genç temsilcimizin öncelikli hedeflerinden biri, çaylaklar klasmanındaki mücadelesini güçlü bir sonuçla tamamlamak olacak.

Temsilcimiz, Alp Aksoy’un bu kategorideki en önemli rakiplerinden biri, R-ace GP pilotu Kenzo Craigie. Mercedes çaylaklar programı bünyesinde yer alan Britanyalı pilot, E4 Şampiyonası’nda 2026 sezonunun şampiyonluğunu daha önce garantilemişti. Craigie, Mugello’da hem genel klasmanı ikinci sırada bitirmek hem de çaylaklar şampiyonluğunu kazanmak için mücadele ediyor.

Hafta sonunun ilk iki yarışında ise Luka Sammalisto öne çıktı. US Racing pilotu, ilk yarışa pole pozisyonundan başlayarak liderliğini finişe kadar korudu ve sezonun onuncu galibiyetini elde etti.

Christian Costoya ikinci, Elia Weiss üçüncü sırayı alırken Alp Aksoy genel klasmanda yedinci oldu. Yarışa 11. sıradan başlayan Augustus Toniolo altıncılığa yükselerek çaylaklar klasmanında ikinci sırayı elde etti.

İkinci yarışta gridde ikinci sıradan start alan Sammalisto, liderliği ele geçirerek bir kez daha damalı bayrağı ilk sırada gördü. Kenzo Craigie ikinci sırada finişe ulaşırken Sammalisto, cumartesi gününü iki galibiyetle tamamladı ve pazar günü koşulacak Final yarışı için pole pozisyonunu kazandı.

Craigie, ikinci yarışta Sammalisto ile arasındaki farkı zaman zaman azaltsa da liderliği ele geçirmek için yeterli fırsatı bulamadı. Britanyalı pilotun ikinci sıradaki finişi, Alp Aksoy ile arasındaki çaylaklar klasmanı rekabetini sezonun son yarışına taşıdı.

İtalyan F4 Şampiyonası’nın Mugello’daki sezon finali, pazar günü gerçekleştirilecek Final yarışıyla sona erecek. Temsilcimiz Alp Aksoy, sezonu güçlü bir sonuçla tamamlamayı hedeflerken çaylaklar klasmanındaki şampiyonluk mücadelesinde de önemli bir avantaja sahip. Alp Aksoy, en yakın rakibinin 28 puan önünde yer alarak şampiyonluk yolunda avantajını koruyor.

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