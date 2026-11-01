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F4 İtalya 2.yarış: Alp Aksoy, sezonu Vice Şampiyon olarak tamamladı!

2026 İtalya F4 Şampiyonası’nda sezonun son yarışı Mugello’da düzenlendi. Yağmur altındaki mücadeleye 11. sıradan başlayan temsilcimiz Alp Aksoy, damalı bayrağı sekizinci sırada gördü.

Emine Kökçü

Düzenlendi: 1 Kas 2026 13:11

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Alp Aksoy

Değişken ve zorlu hava koşullarının etkili olduğu yarışta mücadele eden genç temsilcimiz Alp, startın ardından üç sıra kazanmayı başardı. Islak zeminde kontrollü bir performans ortaya koyan Alp Aksoy, yarış boyunca elde ettiği pozisyonları koruyarak sezonun son yarışını ilk sekiz içerisinde tamamladı.

Mugello’daki sezon finaliyle birlikte İtalya F4 Şampiyonası’ndaki ilk sezonunu noktalayan Alp Aksoy, çaylak pilotlar klasmanında ikinci sırada yer aldı. Sezon boyunca ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çeken genç temsilcimiz, farklı pistlerde ve değişen yarış koşullarında önemli bir gelişim gösterdi.

Temsilcimiz Alp Aksoy için sezonun öne çıkan gelişmelerinden biri de Ferrari Sürücü Akademisi’ne kabul edilmesi oldu. Genç yaşına rağmen uluslararası tek koltuklu yarış serisinde sergilediği performansla önemli bir başarıya imza atan Alp Aksoy, İtalya F4 sezonunu çaylaklar klasmanında ikincilikle tamamlayarak başarılı bir sezonu geride bıraktı.

Temsilcimiz, Mugello’daki son yarışın ardından 2026 İtalya F4 Şampiyonası’na çaylaklar klasmanında ikincilikle veda etti.

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- Motorsport.com Ekibi

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