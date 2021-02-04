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TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem sekizinci oldu

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F3 Asya Yas Marina: Daruvala kazandı, Cem sekizinci oldu
Ekleyen:
, Editör

F3 Asya Şampiyonası'nın Abu Dhabi'deki Yas Marina Pisti'nde yapılan dördüncü yarışını, bu sene Carlin ile F2'de de yarışacak olan Red Bull destekli Hint pilot Jehan Daruvala kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı yarışı sekizinci sırada tamamladı.

Yarışa 10. sıradan başlayan Cem, aldığı iyi startın ardından dokuzuncu sıraya yükselmeye başardı. Ön kısımda ise, yarışa pole pozisyonunda başlayan Jehan Daruvala yerini korurken, arkasında ise Alpine destekli Guan Yu Zhou ve Isack Hadjar yer aldı.

Startın hemen ardından Daruvala, tutturduğu düzenli tempo ile beraber arkadaki Zhou ile arayı açmayı başardı.

Arkada ise Cem, ilk turun ardından yarışa başladığı 10. sıraya gerilemiş olsa da, 3 tur sonra önündeki Reece Ushijima'yı geride bırakarak tekrardan dokuzuncu sıraya çıktı ve bu sene DAMS ile F2'de yarışacak olan Williams gelişim pilotu Roy Nissany'i takip etmeye başladı.

Cem, önü açıldıktan sonra Nissany'den belirli turlarda tur başına 0.7 saniyeye kadar fark kapatmayı başarsa da İsrailli pilota yeteri kadar yaklaşamadı ve yerini korudu. 

30 dakikalık yarışın son 10 dakikasına gelindiği sırada üçüncü sıradaki Isack Hadjar, ikinci sıradaki Zhou ile farkı gittikçe kapatmaya başladı. Çinli pilot, Hadjar'ın ona oldukça yaklaşması ve atak yapmasının ardından tecrübesini konuşturarak iyi bir savunmayla yerini korudu.

 

Önde ise Jehan Daruvala'dan üst üste en hızlı tur zamanları geldi ve Hint pilot, Hadjar ve Zhou'nun mücadelesinden de yararlanarak kendisine güvenli bir fark yaratmayı başardı. Böylece Daruvala, 1:53.432 ile yarışın en hızlı tur zamanını da elde ederek yarışın galibi oldu.

Yarışın sonlarına doğru mücadeleler daha dingin bir hal aldığı sırada tüm pilotların yarışı oldukları yerlerde bitirmesi bekleniyordu, ancak Ferrari Sürücü Akademisi üyesi olan ve yarışı dördüncü sırada götüren İsveçli Dino Beganovic, yarışın son turunda aracından çıkan dumanlarla beraber yolda kaldı.

Beganovic'in yolda kalmasıyla beraber, yarışı dokuzuncu sırada götüren Cem, bir sıra daha kazanarak sekizinci sırada yarışı tamamlamayı başardı. Cem aynı zamanda yarış içinde attığı 1.54.291'lik kendisinin en hızlı tur zamanı ile beraber yarınki yarışa yedinci sırada başlama hakkını elde etti.

Cem, aldığı sekizincilikle beraber çaylaklar içerisinde de ikinci olmayı başardı ve çaylaklar podyumunda yer aldı. 

F3 Asya Şampiyonası'nın bir sonraki yarışı TSİ 09.20'de, Yas Marina Pisti'nde gerçekleştirilecek.

F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu

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F3 Asya Yas Marina: Cem, sıralamalarda 10 ve 11. oldu
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F3 , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Cem Bölükbaşı
Editör Efe Kahya

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