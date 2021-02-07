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TÜRK SPORCULAR / Yarış raporu

F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!

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F3 Asya Yas Marina: Chovet arka arkaya üçüncü kez kazandı, Cem beşinci oldu!
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Yas Marina'da gerçekleştirilen FIA F3 Asya Serisi'nin sekizinci yarışını Pierre Louis Chovet kazanırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı beşinci olarak kariyerinin en iyi sonucunu yakaladı.

Yas Marina'da gerçekleştirilen FIA F3 Asya Serisi'nin sekizinci yarışında çeşitli olaylar vardı ve piste birden fazla kez güvenlik aracı girdi.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, yedinci sıradan başladığı yarışın başlangıcında Roy Nissany'e geçilse de, kısa bir süre sonra yerini geri aldı ve ardından Jehan Daruvala'yı da geçerek altıncı sıraya çıktı.

Isack Hadjar'ın mekanik sorun yaşayıp gerilemeye başlamasının ardından Cem, bir sıra daha yükseldi ve beşinciliğe çıktı.

Pist üstünde yaşanan olaylardan ötürü iki kez güvenlik aracı girerken, Cem her iki güvenlik aracı periyodunu da sorunsuz şekilde geçti ve dördüncü sırada için zorladı.

Kariyerinin en iyi F3 Asya yarışını çıkaran temsilcimiz, takım arkadaşı Lorenzo Fluxá'dan daha iyi bir tempoya sahip olmasına rağmen piste giren güvenlik araçları nedeniyle geçiş fırsatı yakalayamadı.

Yine de Cem, beşinci olarak kariyerinin en iyi sonucunu elde etti ve puan serisini arka arkaya 8 yarışa çıkardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Pierre Louis Chovet, startla birlikte yerini korurken, ön bölümde Guanyu Zhou ve Dino Beganovic ilk üç sırada yer aldı.

Son yarışların yıldız ismi Chovet, Çinli sürücünün baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gören isim oldu ve arka arkaya üçüncü zaferini alarak güçlü performansını sürdürdü. 

Son yarışlarda şanssızlıklarla boğuşan Renault'nun genç yeteneği Zhou ikinci olurken, Beganovic üçüncü sırada finiş gördü.

Cem'in takım arkadaşı Lorenzo Fluxá dün yeni lastiklere geçip en hızlı turlardan birini atmasının ardından sekizinci yarışa ön bölümden başladı ve tüm yarış Cem'in baskısı altında sürse de dördüncü sırada finiş gördü.

Şampiyona ikincisi Daruvala ise Cem'in bir sıra ardında altıncı sırada finiş gördü.

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Seri TÜRK SPORCULAR
Editör Kemal Şengül

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