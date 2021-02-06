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TÜRK SPORCULAR / Sıralama turları raporu

F3 Asya Yas Marina: Cem sıralama turlarında 10. ve 8. oldu!

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F3 Asya Yas Marina: Cem sıralama turlarında 10. ve 8. oldu!
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Cem Bölükbaşı, F3 Asya Serisi'nin Yas Marina'da gerçekleştirilecek 3. ayak yarışları öncesinde sıralama turlarında 10. ve 8. sıralarda yer aldı.

2021 F3 Asya Serisi'nin 3. ayak yarışı bu hafta sonu Abu Dhabi Yas Marina pistinde gerçekleştiriliyor.

Serinin 2. ayak yarışları perşembe ve cuma günü yapılmıştı. Bugün ve yarın ise 3. ayak yarışları (7., 8. ve 9. yarış) yapılacak.

Bugün gerçekleştirilen sıralama turlarında 7. yarış ve 9. yarış için sıralamalar belli oldu.

Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen sıralama turlarına Jehan Daruvala damgasını burdu.

Red Bull'un genç yeteneği, ilk sıralama turlarını 1:53.399 ile ilk sırada tamamladı ve Pierre Louis Chovet'in önünde pole pozisyonunu kazandı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 1:54.497'lik turuyla bu bölümü 10. sırada tamamladı ve 7. yarışa 10. sıradan başlama hakkı elde etti.

9. yarışın gridini belirleyen ikinci sıralama turları ise bu seanstan kısa bir süre sonra gerçekleşti ve Daruvala bu kez 1:53.222 yaparak pole pozisyonunu kazandı.

Renault'nun genç sürücüsü Guanyu Zhou ikinci olurken, Chovet üçüncü oldu ve bu üç isim sadece 0.071 saniye içinde dizildi.

Cem bu seansta derecesini epey geliştirdi ve 1:53.942 yaparak sekizinci oldu. Bu, Cem'in dokuzuncu yarışa sekizinci sıradan başlayacağı anlamına geliyor.

Hafta sonu programı:

6 Şubat Cumartesi

14:35 7. yarış

7 Şubat Pazar

09:20 8. yarış

13:25 9. yarış

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Editör Kemal Şengül

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