Euroformula Open Imola: Crawford'un domine ettiği yarışta Cem 3. oldu

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti.

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı.

Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz Cem, bugün gerçekleştirilen sıralama turlarını 3. sırada tamamlamıştı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Jak Crawford, çizgiden çok iyi kalktı ve sırasını korudu. 3. sıradan kalkan Cem, iyi bir start aldı ve ilk virajda Cameron Das'ı geçerek 2. sıraya yükseldi. Cem, turun kalanında pozisyonunu korumayı başardı.

Crawford, ilk turun sonunda 2.6 saniye kadar öndeydi. Amerikalı pilot, sonraki turlarda da bu farkı açmaya devam etti.

5. tura geldiğimizde Das, Cem'i geçmek için ilk virajın dışarısından atak yaptı. Das, viraja çok fazla hız taşımaya çalıştı ve ilk virajın dışındaki kerb'e taştı.

Das, kerblerin üzerinden geçince, viraj çıkışında vakit kaybetti. Dördüncü sıradaki Louis Foster, bunu fırsata çevirerek, Das'ı arkasında bıraktı.

Cem, Foster, Das arasındaki ikincilik mücadelesi sonraki turlarda da devam etti.

7. turda bu sefer de Foster ilk virajda Cem'i dışarıdan geçmeye çalıştı ancak Cem aracını yeniden çok iyi konumlandırdı ve pozisyonunu korudu.

8. turda Foster, ilk virajda tekrardan atak yaptı ve Cem, yine sırasını korudu. Foster-Cem ikilisini Das ve Roman Stanek yakın bir şekilde takip etmeye devam etti.

8. turun ortasında direksiyonunda bir sorun yaşayan Filip Kaminiarz, çakıl havuzuna taştı ve bariyerlere girdi. Bu kazanın ardından Lamborghini Huracan güvenlik aracı piste girdi.

8 turluk periyotta 9 saniyelik bir fark açan Crawford'un büyük avantajı da bu güvenlik aracıyla birlikte kapanmış oldu.

9. turun sonunda Lamborghini Huracan güvenlik aracı içeri girdi ve yarış yeniden başladı. Cem, Crawford'a bu sefer daha yakın kalmayı başarsa da Crawford 13. turda farkı 2 saniyeye çıkardı.

16. tura kadar Foster, Cem'i yakın bir şekilde takip etti ve 16. turun sonuna geldiğimizde ikili mücadele etmeye yeniden başladı.

17. turda Cem, 9. virajın çıkışında yaptığı hatayla çakıl havuzuna taştı. Temsilcimiz 2. sırayı kaybetse de piste 3. sırada geri dönebildi.

19 turun 19'unu da lider götüren Crawford, oldukça dominant bir sürüşle galibiyete ulaştı. Yarışın ortasında güvenlik aracı çıkmasına rağmen 16 yaşındaki pilot, en yakın rakibinin 9 saniye önündeydi. Cem'in hatasının ardından 2. sıraya yükselen Foster, yarışı 2. sırada tamamladı.

Temsilcimiz, hatasına rağmen 3. olarak seride 3. kez podyuma çıkmayı başardı.

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