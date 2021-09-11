Euroformula Open Red Bull Ring: İlk yarışı Crafword kazandı, Cem dördüncü oldu
Euroformula Open'da Red Bull Ring ayağının ilk yarışını Red Bull destekli Jak Crawford kazandı.
Euroformula Open'da uzun ara bu hafta sonu itibariyle sona erdi ve sezon Red Bull Ring'de devam etti.
Bugün ilk yarış gerçekleştirildi ve yarışa Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Jak Crawford ilk sıradan başladı.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yarışa dördüncü sıradan start aldı ve ilk turda beşinci sıraya geriledi.
Crawford, startta yerini korumasının ardından hatasız bir sürüş ortaya koydu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyetlerini bir yenisini ekledi.
21 turluk yarışı Louis Foster ikinci sırada tamamlarken, Cameron Das tüm baskısına rağmen üçüncü ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı dördüncü oldu.
Cem, Van Amersfoort Racing sürücüleri arasında en iyisiydi.
Aslında yarışı Reshad de Gerus dördüncü bitirmişti fakat hatalı start alınca beş saniye zaman cezası aldı ve beşinciliğe geriledi.
Nazim Azman altıncı, RaffAel Villagomez yedinci ve Casper Stevenson sekizinci oldu.
İlk onu Enzo tRULLİ ve Brad Benavides tamamladı.
|Poz.
|Sürücü
|Takım
|Fark
|1
|Jak Crawford
|Motopark
|29m37.946s
|2
|Louis Foster
|CryptoTower
|+6.911s
|3
|Cameron Das
|Motopark
|+7.180s
|4
|Cem Bolukbasi
|Van Amersfoort Racing
|+13.294s
|5
|Reshad de Gerus
|Motopark
|+15.632s
|6
|Nazim Azman
|CryptoTower
|+17.128s
|7
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|+20.434s
|8
|Casper Stevenson
|Van Amersfoort Racing
|+21.230s
|9
|Enzo Trulli
|Carlin
|+21.563s
|10
|Brad Benavides
|Carlin
|+28.072s
|11
|Zdenek Chovanec
|Double R Racing
|+42.188s
|12
|Enzo Scionti
|Drivex School
|+46.540s
|13
|Filip Kaminiarz
|CryptoTower
|YD
|Josh Mason
|Double R Racing