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Euroformula Open Red Bull Ring: İlk yarışı Crafword kazandı, Cem dördüncü oldu

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Euroformula Open'da Red Bull Ring ayağının ilk yarışını Red Bull destekli Jak Crawford kazandı.

Euroformula Open Red Bull Ring: İlk yarışı Crafword kazandı, Cem dördüncü oldu

Euroformula Open'da uzun ara bu hafta sonu itibariyle sona erdi ve sezon Red Bull Ring'de devam etti.

Bugün ilk yarış gerçekleştirildi ve yarışa Red Bull'un genç sürücü programında yer alan Jak Crawford ilk sıradan başladı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı yarışa dördüncü sıradan start aldı ve ilk turda beşinci sıraya geriledi.

Crawford, startta yerini korumasının ardından hatasız bir sürüş ortaya koydu ve damalı bayrağı ilk sırada görerek galibiyetlerini bir yenisini ekledi.

21 turluk yarışı Louis Foster ikinci sırada tamamlarken, Cameron Das tüm baskısına rağmen üçüncü ve temsilcimiz Cem Bölükbaşı dördüncü oldu.

Cem, Van Amersfoort Racing sürücüleri arasında en iyisiydi.

Aslında yarışı Reshad de Gerus dördüncü bitirmişti  fakat hatalı start alınca beş saniye zaman cezası aldı ve beşinciliğe geriledi.

Nazim Azman altıncı, RaffAel Villagomez yedinci ve Casper Stevenson sekizinci oldu.

İlk onu Enzo tRULLİ ve Brad Benavides tamamladı.

Poz. Sürücü Takım Fark
1 Jak Crawford Motopark 29m37.946s
2 Louis Foster CryptoTower +6.911s
3 Cameron Das Motopark +7.180s
4 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing +13.294s
5 Reshad de Gerus Motopark +15.632s
6 Nazim Azman CryptoTower +17.128s
7 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +20.434s
8 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing +21.230s
9 Enzo Trulli Carlin +21.563s
10 Brad Benavides Carlin +28.072s
11 Zdenek Chovanec Double R Racing +42.188s
12 Enzo Scionti Drivex School +46.540s
13 Filip Kaminiarz CryptoTower  
YD Josh Mason Double R Racing  
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