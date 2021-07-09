Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR Antrenman raporu

Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu

Ekleyen:

Jak Crawford, Euroformula Open'ın Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan ayağının ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlarken; temsilcimiz Cem Bölükbaşı, lastiklerinde yaşadığı problemlerin ardından 3 tur atabildi ve seansı 13. sırada tamamladı.

Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu

İlk antrenman seansının son anlarında yağmur yağmasının ardından 2. antrenman seansında hava daha ılıktı, bu da lastiklerin daha çok aşınmasına neden oldu. 

Lastik patlatan Red Bull akademi pilotu Crawford, diğer pilotlara kıyasla daha az tur atabildi. Crawford, buna rağmen 1:36.048 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı. 

Van Amersfoort Racing'le yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk seansı zirvede tamamlamıştı. Cem, bu seansta ise ilk zaman turunun ardından lastiklerinde kabarcıklanma problemi yaşadı ve pite döndü. Cem, lastiklerdeki sorunun ardından aracın kaydığını belirtti.  

Temsilcimiz, pite dönmesinin ardından tekrardan piste çıkmadı ve seansta sadece 3 tur attı.

Joshua Mason, seansın çoğunluğunu ilk sırada götürdü ancak seansın son saniyelerinde Crawford, Mason'ı geçerek liderliği tekrardan eline aldı. Böylelikle Mason, seansı 2. sırada tamamlamış oldu. 

CryptoTower pilotu Louis Foster, Zdenek Chovanec'in sadece 0.003 saniye önünde üçüncü oldu. 

Seansı 6. sırada tamamlayan Casper Stevenson, en hızlı Van Amersfoort Racing pilotu oldu. 

Sıralama turları yarın TSİ 10.35'te başlayacak ve Euroformula Open'ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak. 

İkinci antrenman sonucu: 

Pozisyon Sürücü Takım Zaman Fark Tur sayısı
1 Jak Crawford Motopark 1:36.048sn   13
2 Joshua Mason Double R Racing 1:36.228sn +0.180sn 21
3 Louis Foster CryptoTower 1:36.342sn +0.294sn 18
4 Zdenek Chovanec Double R Racing 1:36.345sn +0.297sn 18
5 Nazim Azman CryptoTower 1:36.667sn +0.619sn 16
6 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing 1:36.713sn +0.665sn 21
7 Joshua Duerksen Drivex School 1:36.816sn +0.768sn 22
8 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:37.205sn +1.157sn 16
9 Filip Kaminiarz CryptoTower 1:37.742sn +1.694sn 16
10 Cameron Das Motopark 1:37.992sn +1.944sn 9
11 Vivien Keszthelyi Motopark 1:38.252sn +2.204sn 16
12 Enzo Scionti Drivex School 1:38.352sn +2.304sn 19
13 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:42.548sn +6.500sn 3
paylaşım
yorumlar
Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

Önceki haber

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

6 s
2
Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

3 s
3
Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

9 ay
4
Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

7 s
5
TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

7 s
Son Haberler
Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu
TrS

Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu

24dk
Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TrS

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

7 s
Türkiye ve Avrupa Pistlerinde Yeni Bir Takım: Team AMS!
TrS

Türkiye ve Avrupa Pistlerinde Yeni Bir Takım: Team AMS!

19 s
Karting heyecanı İzmir'e taşınıyor
TKŞ

Karting heyecanı İzmir'e taşınıyor

6 Tem 2021
Intercity Cup yarışlarının 3. ayağı tamamlandı
TrS

Intercity Cup yarışlarının 3. ayağı tamamlandı

6 Tem 2021
Daha fazlası
Can Çarpıcı
2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak! Avusturya GP
Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Rossi: "2008'de mevcut pist sınırları geçerli olsaydı, Laguna Seca yarışını kazanamazdım"
MotoGP

Rossi: "2008'de mevcut pist sınırları geçerli olsaydı, Laguna Seca yarışını kazanamazdım"

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"
Formula 1

Alonso: "2007'de Hamilton'la değil, takımla sorun yaşadım"

Daha fazlası
Cem Bölükbaşı
Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak
TÜRK SPORCULAR

Cem, Van Amersfoort Racing’le Euro Formula Open'ın Macaristan ayağında yarışacak

Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu! Red Bull Ring
European Le Mans

Avrupa Le Mans Red Bull Ring: LMP2'de Salih 4., LMP3'te Cem 2. oldu!

Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar
GT4 European Series

Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar

Çok Okunanlar Bugün

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

2021 Türkiye GP biletleri Pazartesi günü Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”
Formula 1 Formula 1

Hamilton: “Silverstone’daki sprint yarışında tren oluşacak”

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP en iyi nereden izlenir?

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen, farklı bir ligde yarışıyor"

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

2021'in en büyük güncelleme paketi, Aston Martin'nin ne kadar hırslı olduğunu gösterdi
Formula 1 Formula 1

2021'in en büyük güncelleme paketi, Aston Martin'nin ne kadar hırslı olduğunu gösterdi

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti
Formula 1 Formula 1

McLaren, Ricciardo'nun performansından hayal kırıklığına uğradıklarını kabul etti

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!
Formula 1 Formula 1

Türkiye GP bilet fiyatları açıklandı, biletler Biletix üzerinden satışa sunulacak!

Son Haberler

Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Cem Bölükbaşı, ilk EuroFormula Open antrenman seansında birinci!

Türkiye ve Avrupa Pistlerinde Yeni Bir Takım: Team AMS!
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Türkiye ve Avrupa Pistlerinde Yeni Bir Takım: Team AMS!

Karting heyecanı İzmir'e taşınıyor
Karting Karting

Karting heyecanı İzmir'e taşınıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.