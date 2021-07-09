Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu

İlk antrenman seansının son anlarında yağmur yağmasının ardından 2. antrenman seansında hava daha ılıktı, bu da lastiklerin daha çok aşınmasına neden oldu.

Lastik patlatan Red Bull akademi pilotu Crawford, diğer pilotlara kıyasla daha az tur atabildi. Crawford, buna rağmen 1:36.048 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı.

Van Amersfoort Racing'le yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk seansı zirvede tamamlamıştı. Cem, bu seansta ise ilk zaman turunun ardından lastiklerinde kabarcıklanma problemi yaşadı ve pite döndü. Cem, lastiklerdeki sorunun ardından aracın kaydığını belirtti.

Temsilcimiz, pite dönmesinin ardından tekrardan piste çıkmadı ve seansta sadece 3 tur attı.

Joshua Mason, seansın çoğunluğunu ilk sırada götürdü ancak seansın son saniyelerinde Crawford, Mason'ı geçerek liderliği tekrardan eline aldı. Böylelikle Mason, seansı 2. sırada tamamlamış oldu.

CryptoTower pilotu Louis Foster, Zdenek Chovanec'in sadece 0.003 saniye önünde üçüncü oldu.

Seansı 6. sırada tamamlayan Casper Stevenson, en hızlı Van Amersfoort Racing pilotu oldu.

Sıralama turları yarın TSİ 10.35'te başlayacak ve Euroformula Open'ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.

İkinci antrenman sonucu:

Pozisyon Sürücü Takım Zaman Fark Tur sayısı 1 Jak Crawford Motopark 1:36.048sn 13 2 Joshua Mason Double R Racing 1:36.228sn +0.180sn 21 3 Louis Foster CryptoTower 1:36.342sn +0.294sn 18 4 Zdenek Chovanec Double R Racing 1:36.345sn +0.297sn 18 5 Nazim Azman CryptoTower 1:36.667sn +0.619sn 16 6 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing 1:36.713sn +0.665sn 21 7 Joshua Duerksen Drivex School 1:36.816sn +0.768sn 22 8 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:37.205sn +1.157sn 16 9 Filip Kaminiarz CryptoTower 1:37.742sn +1.694sn 16 10 Cameron Das Motopark 1:37.992sn +1.944sn 9 11 Vivien Keszthelyi Motopark 1:38.252sn +2.204sn 16 12 Enzo Scionti Drivex School 1:38.352sn +2.304sn 19 13 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing 1:42.548sn +6.500sn 3