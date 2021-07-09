Euroformula Open Macaristan 2. antrenman: Crawford ilk sırada, Cem 13. oldu
Jak Crawford, Euroformula Open'ın Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan ayağının ikinci antrenman seansını ilk sırada tamamlarken; temsilcimiz Cem Bölükbaşı, lastiklerinde yaşadığı problemlerin ardından 3 tur atabildi ve seansı 13. sırada tamamladı.
İlk antrenman seansının son anlarında yağmur yağmasının ardından 2. antrenman seansında hava daha ılıktı, bu da lastiklerin daha çok aşınmasına neden oldu.
Lastik patlatan Red Bull akademi pilotu Crawford, diğer pilotlara kıyasla daha az tur atabildi. Crawford, buna rağmen 1:36.048 saniyelik derecesiyle seansı ilk sırada tamamladı.
Van Amersfoort Racing'le yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk seansı zirvede tamamlamıştı. Cem, bu seansta ise ilk zaman turunun ardından lastiklerinde kabarcıklanma problemi yaşadı ve pite döndü. Cem, lastiklerdeki sorunun ardından aracın kaydığını belirtti.
Temsilcimiz, pite dönmesinin ardından tekrardan piste çıkmadı ve seansta sadece 3 tur attı.
Joshua Mason, seansın çoğunluğunu ilk sırada götürdü ancak seansın son saniyelerinde Crawford, Mason'ı geçerek liderliği tekrardan eline aldı. Böylelikle Mason, seansı 2. sırada tamamlamış oldu.
CryptoTower pilotu Louis Foster, Zdenek Chovanec'in sadece 0.003 saniye önünde üçüncü oldu.
Seansı 6. sırada tamamlayan Casper Stevenson, en hızlı Van Amersfoort Racing pilotu oldu.
Sıralama turları yarın TSİ 10.35'te başlayacak ve Euroformula Open'ın Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
İkinci antrenman sonucu:
|Pozisyon
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Fark
|Tur sayısı
|1
|Jak Crawford
|Motopark
|1:36.048sn
|13
|2
|Joshua Mason
|Double R Racing
|1:36.228sn
|+0.180sn
|21
|3
|Louis Foster
|CryptoTower
|1:36.342sn
|+0.294sn
|18
|4
|Zdenek Chovanec
|Double R Racing
|1:36.345sn
|+0.297sn
|18
|5
|Nazim Azman
|CryptoTower
|1:36.667sn
|+0.619sn
|16
|6
|Casper Stevenson
|Van Amersfoort Racing
|1:36.713sn
|+0.665sn
|21
|7
|Joshua Duerksen
|Drivex School
|1:36.816sn
|+0.768sn
|22
|8
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:37.205sn
|+1.157sn
|16
|9
|Filip Kaminiarz
|CryptoTower
|1:37.742sn
|+1.694sn
|16
|10
|Cameron Das
|Motopark
|1:37.992sn
|+1.944sn
|9
|11
|Vivien Keszthelyi
|Motopark
|1:38.252sn
|+2.204sn
|16
|12
|Enzo Scionti
|Drivex School
|1:38.352sn
|+2.304sn
|19
|13
|Cem Bolukbasi
|Van Amersfoort Racing
|1:42.548sn
|+6.500sn
|3