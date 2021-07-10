Euroformula Open Macaristan: Crawford pole pozisyonunda, Cem 5. oldu
Euroformula Open'ın Macaristan ayağında gerçekleştirilen sıralama turları seansında pole pozisyonu Red Bull akademi pilotu Jak Crawford'ın oldu. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, serideki ilk sıralama seansını 5. sırada noktaladı.
Temsilcimiz dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansını ilk sırada, ikinci antrenman seansını ise 13. sırada tamamlamıştı.
Antrenman raporları:
25 dakikalık tek bir seanstan oluşan sıralama turlarında, temsilcimizin ilk zaman turu pist limitlerini aştığından dolayı silindi. Seansın ilk 10 dakikasını geride bıraktığımızda ise Joshua Duerksen, Rafael Villagomez, Jak Crawford, Joshua Mason, Cameron Das ve Cem sıralaması oluştu.
Temsilcimiz bitime 5 dakika kala attığı turuyla liderin 0.581 sn arkasında 4. sıraya yükseldi. Bu tur sonrasında Cem'in takım arkadaşı olan Villagomez tarafından geçildi, Cem böylelikle 5. sıraya gerilemiş oldu.
Pole pozisyonu ise Red Bull akademi pilotu Crawford'a gitti. Cameron Das ise ikinci oldu. Böylelikle Team Motopark duble yapmış oldu. Temsilcimiz seansı 5. sırada noktaladı.
Hafta sonunun ilk yarışı 15.10'da başlayacak. Yarış, Euroformula Open'ın Youtube kanalından ve SportsTV'den naklen yayınlanacak.
Sıralama sonucu:
|Poz.
|Pilot
|Takım
|Zaman
|1
|Jak Crawford
|Motopark
|1:34.124sn
|2
|Cameron Das
|Motopark
|+0.316sn
|3
|Louis Foster
|CryptoTower
|+0.573sn
|4
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|+0.883sn
|5
|Cem Bolukbasi
|Van Amersfoort Racing
|+0.951sn
|6
|Casper Stevenson
|Van Amersfoort Racing
|+1.030sn
|7
|Joshua Duerksen
|Drivex School
|+1.078sn
|8
|Nazim Azman
|CryptoTower
|+1.121sn
|9
|Filip Kaminiarz
|CryptoTower
|+1.274sn
|10
|Joshua Mason
|Double R Racing
|+1.325sn
|11
|Vivien Keszthelyi
|Motopark
|+1.489sn
|12
|Zdenek Chovanec
|Double R Racing
|+2.511sn
|13
|Enzo Scionti
|Drivex School
|+2.658sn
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