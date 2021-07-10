Euroformula Open Macaristan: Crawford pole pozisyonunda, Cem 5. oldu

Temsilcimiz dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansını ilk sırada, ikinci antrenman seansını ise 13. sırada tamamlamıştı.

25 dakikalık tek bir seanstan oluşan sıralama turlarında, temsilcimizin ilk zaman turu pist limitlerini aştığından dolayı silindi. Seansın ilk 10 dakikasını geride bıraktığımızda ise Joshua Duerksen, Rafael Villagomez, Jak Crawford, Joshua Mason, Cameron Das ve Cem sıralaması oluştu.

Temsilcimiz bitime 5 dakika kala attığı turuyla liderin 0.581 sn arkasında 4. sıraya yükseldi. Bu tur sonrasında Cem'in takım arkadaşı olan Villagomez tarafından geçildi, Cem böylelikle 5. sıraya gerilemiş oldu.

Pole pozisyonu ise Red Bull akademi pilotu Crawford'a gitti. Cameron Das ise ikinci oldu. Böylelikle Team Motopark duble yapmış oldu. Temsilcimiz seansı 5. sırada noktaladı.

Hafta sonunun ilk yarışı 15.10'da başlayacak. Yarış, Euroformula Open'ın Youtube kanalından ve SportsTV'den naklen yayınlanacak.

Sıralama sonucu:

Poz. Pilot Takım Zaman 1 Jak Crawford Motopark 1:34.124sn 2 Cameron Das Motopark +0.316sn 3 Louis Foster CryptoTower +0.573sn 4 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing +0.883sn 5 Cem Bolukbasi Van Amersfoort Racing +0.951sn 6 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing +1.030sn 7 Joshua Duerksen Drivex School +1.078sn 8 Nazim Azman CryptoTower +1.121sn 9 Filip Kaminiarz CryptoTower +1.274sn 10 Joshua Mason Double R Racing +1.325sn 11 Vivien Keszthelyi Motopark +1.489sn 12 Zdenek Chovanec Double R Racing +2.511sn 13 Enzo Scionti Drivex School +2.658sn