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Önceki / Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı
TÜRK SPORCULAR Yarış raporu

Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu

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Euroformula Open'ın Hungaroring'de gerçekleştirilen Macaristan ayağının son yarışında yağmur etkisini gösterdi. Hafta sonunun son yarışını Cameron Das kazanırken; temsilcimiz Cem Bölükbaşı 7. oldu.

Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu

Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmayı başarmıştı. Temsilcimiz, bu sabah gerçekleştirilen 2. yarışı ise 3. sırada tamamlayarak bu hafta sonu ikinci kez podyuma çıkmayı başarmıştı. 

Yarış raporları:

Hafta sonunun 3. ve son yarışının grid dizilimi, ikinci yarış içerisinde atılan en hızlı turlara göre belirlendi. 

İkinci yarışta en hızlı tur derecesini kaydeden Cameron Das, üçüncü yarışa ilk sıradan başladı. Das'ın arkasında Rafael Villagomez, Nazım Azman, Casper Stevenson, Cem, Jak Crawford, Joshua Mason, Louis Foster, Joshua Durksen, Vivien Keszthelyi sıralaması oluştu.

Hungaroring'de şiddetli bir biçimde yağmur yağıyordu ve pist oldukça ıslaktı. Dolayısıyla yarış güvenlik aracı arkasında başladı. 

18 turluk yarışın 3 turunun güvenlik aracı altında geçmesinin ardından yarış başladı. Yarış başladığında pist hâlâ ıslaktı ve özellikle 10. virajda su birikintileri vardı. Ayrıca araçlardan fazlasıyla sprey çıkıyordu. 

Cem, yarış başlar başlamaz 3. virajda Stevenson'u dışarı çizgiyi kullanarak geçmek istedi ancak yeterli yol tutuşunu bulamadı ve yarış çizgisinden taştı. 

Temsilcimizin bu hatasının ardından Crawford, temsilcimizi arkasında bıraktı ve 5. sıraya yükseldi. Böylelikle Cem, 6. sıraya gerilemiş oldu. 

Bu esnada Mason, oldukça ıslak olan 10. virajda spin attı ve bariyerlere çarptı. Bu kazanın ardından güvenlik aracı piste girdi. Vivien Keszthelyi de 10. virajda güvenlik aracının arkasında spin attı. 

10. virajda bulunan su birikintileri iki pilotu avlamış oldu. Güvenlik aracının yeniden içeri girmesinin ardından Cem, 7. sırada yer alan Chovanec'le mücadele etti ve pozisyonunu korumayı başardı. 

Cem ve Chovanec'in arkasında yer alan Foster, iyi bir tempoya sahipti. Foster Chovanec'i geçti ve Cem'in arkasına yerleşti.

Foster, Cem'i arkasında bırakmayı başarsa da Cem hemen sonrasında pozisyonunu geri aldı. 

Cem-Foster ikilisi mücadele etmeye devam etti. İkili 11. virajda mücadele ederken temsilcimiz pist dışına taştı ve Foster yeniden 6. sıraya yükselmiş oldu. 

Foster, Cem'in önüne geçmesinin ardından arayı açmayı başardı. 

Das, pole pozisyonundan başladığı bu zorlu yarışı kazanmayı başardı ve şampiyona liderliğindeki avantajını arttırmış oldu.

Cem'in takım arkadaşı Villagomez, damalı bayrağı ikinci sırada gördü. Böylelikle Cem'in takımı Van Amersfoort Racing, bu hafta sonu gerçekleştirilen her yarışta podyuma çıkmayı başardı. 

Malezyalı pilot Azman, podyumu tamamlayan isim oldu. Yarışın başlatılmasının ardından Cem'i arkasında bırakan Crawford, yarışı 4. sırada noktaladı. 

Temsilcimiz Cem, damalı bayrağı 7. sırada gördü ve bu hafta sonu gerçekleştirilen 3 yarışta da puan toplamış oldu. 

Euroformula Open, 25-27 Temmuz tarihleri arasında Imola'da gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek. 

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Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı

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