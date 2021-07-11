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Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı

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Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, 6. sıradan başladığı yarışta yine çok iyi bir ilk tur geçirdi ve mükemmel bir sürüşle yarışı 3 sırada tamamlayarak; üst üste 2. kez podyuma çıkmış oldu.

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı

Dünkü yarışı ilk 6 sırada bitiren pilotlar, kendi aralarında yer değiştirdi. Bundan dolayı yarışı ilk sırada tamamlayan temsilcimiz Cem, bugünkü 2. yarışa 6. sıradan başladı. 

İlk yarış raporu:

Dünkü yarışı 6. sırada tamamlayan Nazim Azman ise pole pozisyonundaydı. Azman, iyi bir start alamadı ve Cem'in takım arkadaşı Casper Stevenson Azman'ı geçmeyi başardı. 

Azman, 4. viraja kadar oldukça yavaştı bu da Stevenson'ın arkadaki pilotlardan kaçmasına neden oldu. 

Cem, yine çok olgun bir ilk tur sürdü ve yine kaostan uzak durarak, kendini ilk turda 2. sıraya yükseltmeyi başardı ancak temsilcimiz 2. turda Azman'a geçildi ve 3. sıraya geriledi. 

Cem, sonraki turlarda Azman'ı yakın şekilde takip etmeye başladı. Stevenson ise ilk sırada arkadaki pilotlarla arasındaki farkı arttırmaya devam etti.

İlk 5 turu geride bıraktığımızda Stevenson, Azman, Cem, Louis Foster, Joshua Durksen ilk 5'i oluştu. 

8. tura geldiğimizde, Azman ve Cem'in arasındaki fark 3 saniyeye çıktı. Cem'in arkasında yer alan Foster ise temsilcimize yaklaşmaya başladı.  

Foster'ın temposu da turlar ilerledikçe yavaşladı ve Cem, aralarındaki 2 saniyeye çıkardı. Cem, yarışın geri kalanında da hata yapmadı ve yarışı 3. sırada tamamladı.

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Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

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Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
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