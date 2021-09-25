Euroformula Open İtalya: Das kazandı, Cem üçüncü olarak podyuma çıktı

Yarışa 10. sıradan başlayan Cem, dördüncü turda CryptoTower Racing sürücüsü Filip Kaminiarz'ı Curva Grande'de geçerek dördüncü sıraya kadar yükseldi.

Daha sonrasında üçüncü sıradaki Carlin pilotu Brad Benavides'i geçen Cem, arkadan gelen Malezyalı sürücü Nazim Asman'ın baskısına dayandı ve üçüncülük ile beraber en hızlı turu da alarak yarışı tamamlamayı başardı.

Yarışı birinci bitiren Cameron Das ise, şampiyonadaki rakibi Louis Foster'ın yarış dışı kalması ile beraber, verdiği sert mücadelenin ardından liderliği aldı ve rakibi ile şampiyonadaki farkı 27 puana çıkardı.

Şampiyonanın ikinci sırasında Louis Foster bulunurken, üçüncü sırada ise Jak Crawford yer alıyor. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise, topladığı 129 puan ile yedinci sırada yer alıyor.

Euroformula Open'ın ikinci yarışı, Pazar günü TSİ 10.50'de, üçüncü yarışı ise Pazar günü TSİ 17.00'da yapılacak.