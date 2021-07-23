Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.
Euroformula Open'ın Imola'daki yarışları öncesinde gerçekleştirilen antrenman turlarında Casper Stevenson ilk sırayı alırken; Macaristan'da galibiyete ulaşan temsilcimiz Cem Bölükbaşı seansı 4. sırada tamamladı.
Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti.
Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı.
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Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor.
Cem'in de yarıştığı takım Van Amersfoort Racing'den Casper Stevenson, 40 dakikalık seansın son saniyelerinde seansın büyük bir çoğunluğunu lider götüren Enzo Trulli'yi geçerek; seansı ilk sırada tamamladı.
Jarno Trulli'nin oğlu Enzo, seansı 2. sırada noktaladı.
Cem, takım arkadaşı Rafael Villagomez'in arkasında 4. oldu. Temsilcimiz liderin 0.262sn arkasında kaldı. Cem, seans boyunca 18 tur tamamladı ve bu seansta en çok tur tamamlayan pilot oldu.
Red Bull genç sürücü akademisinden Jak Crawford ise ilk 5'i tamamladı.
Şampiyona lideri Cameron Das , seansın son dakikalarında piste çıkmayı tercih etti. Das, seansı liderin 1.601sn arkasında 11. sırada tamamladı.
Roman Stanek ise aracındaki sorunlardan dolayı piste çıkamadı.
Seans sonucu:
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Süre
|Fark
|Tur
|1
|Casper Stevenson
|Van Amersfoort Racing
|1:37.759sn
|17
|2
|Enzo Trulli
|Carlin
|1:37.907sn
|+0.148sn
|17
|3
|Rafael Villagomez
|Van Amersfoort Racing
|1:37.940sn
|+0.181sn
|15
|4
|Cem Bölükbaşı
|Van Amersfoort Racing
|1:38.021sn
|+0.262sn
|18
|5
|Jak Crawford
|Motopark
|1:38.137sn
|+0.378sn
|13
|6
|Louis Foster
|CryptoTower
|1:38.369sn
|+0.610sn
|14
|7
|Nazim Azman
|Drivex School
|1:38.686sn
|+0.927sn
|16
|8
|Josh Mason
|Double R Racing
|1:38.845sn
|+1.086sn
|13
|9
|Branden Lee Oxley
|Drivex School
|1:39.029sn
|+1.270sn
|16
|10
|Filip Kaminiarz
|CryptoTower
|1:39.158sn
|+1.399sn
|15
|11
|Cameron Das
|Motopark
|1:39.360sn
|+1.601sn
|7
|12
|Zdenek Chovanec
|Double R Racing
|1:39.635sn
|+1.876sn
|12
|13
|Enzo Scionti
|Drivex School
|1:41.172sn
|+3.413sn
|7