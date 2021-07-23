Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti.

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı.

Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor.

Cem'in de yarıştığı takım Van Amersfoort Racing'den Casper Stevenson, 40 dakikalık seansın son saniyelerinde seansın büyük bir çoğunluğunu lider götüren Enzo Trulli'yi geçerek; seansı ilk sırada tamamladı.

Jarno Trulli'nin oğlu Enzo, seansı 2. sırada noktaladı.

Cem, takım arkadaşı Rafael Villagomez'in arkasında 4. oldu. Temsilcimiz liderin 0.262sn arkasında kaldı. Cem, seans boyunca 18 tur tamamladı ve bu seansta en çok tur tamamlayan pilot oldu.

Red Bull genç sürücü akademisinden Jak Crawford ise ilk 5'i tamamladı.

Şampiyona lideri Cameron Das , seansın son dakikalarında piste çıkmayı tercih etti. Das, seansı liderin 1.601sn arkasında 11. sırada tamamladı.

Roman Stanek ise aracındaki sorunlardan dolayı piste çıkamadı.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Süre Fark Tur 1 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing 1:37.759sn 17 2 Enzo Trulli Carlin 1:37.907sn +0.148sn 17 3 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 1:37.940sn +0.181sn 15 4 Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing 1:38.021sn +0.262sn 18 5 Jak Crawford Motopark 1:38.137sn +0.378sn 13 6 Louis Foster CryptoTower 1:38.369sn +0.610sn 14 7 Nazim Azman Drivex School 1:38.686sn +0.927sn 16 8 Josh Mason Double R Racing 1:38.845sn +1.086sn 13 9 Branden Lee Oxley Drivex School 1:39.029sn +1.270sn 16 10 Filip Kaminiarz CryptoTower 1:39.158sn +1.399sn 15 11 Cameron Das Motopark 1:39.360sn +1.601sn 7 12 Zdenek Chovanec Double R Racing 1:39.635sn +1.876sn 12 13 Enzo Scionti Drivex School 1:41.172sn +3.413sn 7