Euroformula Open Imola: Crawford pole'de, Cem 3. sırada

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti.

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı.

Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz Cem, dün gerçekleştirilen ilk antrenman seansını 4. sırada, ikinci antrenman seansını ise 6. sırada noktaladı.

Sıralama seansında hava 32.8 dereceydi. Bu, bu hafta sonu gördüğümüz en yüksek sıcaklıktı. Bundan ötürü takımlar motorlarını biraz kısmak zorunda kaldılar.

Pilotlar seansın ilk birkaç dakikasında araçlarına ve piste yeniden alışmak adına yavaş turlar attılar. Ardından hızlı zaman turları yavaş yavaş gelmeye başladı.

Pilotlar bir ritim yakalamaya başlıyordu ki dün ilk antrenman seansını motorundaki arızalardan dolayı kaçıran Roman Stanek, yolda kaldı ve seans durduruldu.

Kırmızı bayraklar öncesi sıralama şöyleydi:

1. Jak Crawford- 1:35.956sn

2. Cameron Das- 1:35.966sn

3. Roman Stanek - 1:36.136sn

4. Louis Foster- 1:36.382sn

5. Cem Bölükbaşı - 1:36.430sn

Seansın bitimine 14 dakika kala yeşil bayraklar sallandı ve dün pozitifi bir günü arkasında bırakan Enzo Trulli, piste çıkan ilk isim oldu.

Bitime 6 dakika kala, ilk 3 aynıydı. İlk 3'ün arkasında ise Nazim Azman, 1:36.327'lik derecesiyle 4. sıraya yükselmeyi başardı ve Cem 6. sıraya geriledi. Enzo Trulli ise 8. sırada yer aldı.

Seansın son dakikalarında bütün pilotlar tur zamanlarını geliştirmeye başladılar. Cem, bitime 3 dakika kala attığı 1:35.550'lik derecesiyle ikinci sıraya yükseldi ancak Cameron Das da turunu geliştirdi ve ikinci sırasını geri aldı.

Seansın sonunda pole pozisyonu Jak Crawford'a gitmiş oldu, bir diğer Amerikalı Cameron Das ise seansı takım arkadaşının arkasında 2. sırada tamamladı. Böylelikle Motopark takımı duble yaptı.

Cem, Das'ın 0.1 sn arkasında 3. olurken; Louis Foster temsilcimizin hemen arkasında start alacak.

Cem'in takım arkadaşı Rafael Villagomez ise ilk 5'i tamamlayan isim oldu.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 20.15'te başlayacak. Yarışı Euroformula Open'ın YouTube kanalından veya SportsTV'den takip edebilirsiniz.

İlk 5:

1. Jak Crawford- 1:34.886

2. Cameron Das- 1:35.409

3. Cem Bölükbaşı- 1:35.550

4. Louis Foster- 1:35.639

5. Rafael Villagomez- 1:36.022

Cem Bölükbaşı