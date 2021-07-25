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Önceki / Euroformula Open Imola: Stanek, Crawford'un hemen önünde kazandı, Cem 4. oldu
TÜRK SPORCULAR Yarış raporu

Euroformula Open Imola: Crawford yine kazandı, Cem şanssızlık yaşandı

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Red Bull genç sürücü akademisinden Jak Crawford, hafta sonunun son yarışını kazanarak Imola'da 2. zaferine ulaşırken; Cem Bölükbaşı takım arkadaşıyla temas yaşamasının ardından yarışı tamamlayamadı.

Euroformula Open Imola: Crawford yine kazandı, Cem şanssızlık yaşandı

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti. 

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı. 

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Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz dün gerçekleştirilen ilk yarışı 3. sırada tamamlamış ve 4. yarışında 3. kez podyuma çıkmayı başarmıştı. 

Cem, bugün gerçekleştirilen ikinci yarışı ise 4. sırada tamamlamıştı. 

1 ve 2. yarış raporu:

Cem Bölükbaşı, Van Amersfoort Racing

Cem Bölükbaşı, Van Amersfoort Racing

Fotoğraf: Euroformula Open

3. yarışın grid dizilimi, 2. yarıştaki en hızlı turlara göre belirlendi. İkinci yarışta en hızlı tur derecesini kaydeden Jak Crawford, pole'deydi. 

İkinci yarışı kazanan Roman Stanek ise 2. sırada yer aldı. Şu ana kadar kötü bir hafta sonu geçiren 16 yaşındaki Enzo Trulli, 3. sırada start aldı. Şampiyona lideri Cameron Das, Trulli'nin hemen arkasındaydı. 

Cem ise yarışa 7. sıradan başladı. 

Crawford, çizgiden iyi kalktı ve sırasını korudu. Cem ise 1 sıra kazanarak 6. sıraya yükseldi. İlk turun sonunda Crawford, Stanek, Trulli, Das, Louis Foster, Cem ilk 6'sı oluştu. 

2. turun sonunda oldukça şanssız bir an yaşandı. Trulli, tur içinde Das tarafından geçildi. Turun sonuna geldiğimizde ise Foster da Trulli'ye atak yaptı ve son viraja gelinirken ikili fazlasıyla yavaşladı. 

Cem, bu ikiliye çarpmamak için çakıla taştı ve yavaşladı. Böylelikle Cem momentum kaybetti ve son viraja istediği çizgide giremedi.

Cem'in arkasında bulunan takım arkadaşı Rafael Villagomez, Trulli-Foster ikilisi yüzünden zaman kaybeden Cem'i son virajda geçmeye çalıştı ancak Meksikalı arkadan kayma yaşadı ve Cem'e çarptı. 

Cem, çakıl havuzuna uçtu ve çakıla saplandı. Villagomez de aracına hasar aldı. Cem'in diğer takım arkadaşı Casper Stevenson ise bu ikiliye çarpmamak için pistten taştı. 

Van Amersfoort Racing için yaşanabilecek en kötü senaryo yaşanmış oldu ve 3 VAR pilotu da sorun yaşadı.

Bu olayın ardından güvenlik aracı çıktı. Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından, yarışın geri kalanında, ön sıralarda büyük bir değişiklik yaşanmadı.

Crawford, ilk sırada yarışı kontrol ederek galibiyete uzandı. Bu zafer, 16 yaşındaki Amerikalı pilotun bu hafta sonu 2. zaferi oldu. 

Roman Stanek yarışı 2. sırada tamamladı ve güçlü bir hafta sonunu arkasında bıraktı. Şampiyona lideri Cameron Das, podyumu tamamladı. 

Euroformula Open, 10-12 Eylül tarihlerinde Red Bull Ring'de gerçekleştirilecek yarışlarla devam edecek.

Puan durumu: 1- Das 228   2- Foster 224   3- Crawford 180   4- Azman 175   5- Stevenson 153   6- Villagomez 123   7- Trulli 85   8- Bölükbaşı 73   9- Mason 68   10- Stanek 55

Yarış sonucu:

Poz. Pilot Takım Süre
1 Jak Crawford Motopark 33:45.493sn
2 Roman Stanek Motopark +4.222sn
3 Cameron Das Motopark +14.238sn
4 Louis Foster CryptoTower +15.902sn
5 Nazim Azman CryptoTower +16.325sn
6 Branden Lee Oxley Drivex School +47.325sn
7 Filip Kaminiarz CryptoTower +47.636sn
8 Zdenek Chovanec Double R Racing +48.960sn
9 Casper Stevenson Van Amersfoort Racing +51.216sn
10 Enzo Scionti Drivex School +53.686sn
11 Josh Mason Double R Racing +1:06.537sn
Yarış dışı Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing  
Yarış dışı Enzo Trulli Carlin  
Yarış dışı Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing

 

 

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Euroformula Open Imola: Stanek, Crawford'un hemen önünde kazandı, Cem 4. oldu

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