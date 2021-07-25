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Önceki / Euroformula Open Imola: Crawford'un domine ettiği yarışta Cem 3. oldu
TÜRK SPORCULAR Yarış raporu

Euroformula Open Imola: Stanek, Crawford'un hemen önünde kazandı, Cem 4. oldu

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Roman Stanek, Euroformula Open'ın Imola ayağındaki ikinci yarışı Jak Crawford'un hemen önünde kazanmayı başarırken, temsilcimiz Cem Bölükbaşı 4. oldu.

Euroformula Open Imola: Stanek, Crawford'un hemen önünde kazandı, Cem 4. oldu

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti. 

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı. 

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Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz dün gerçekleştirilen ilk yarışı 3. sırada tamamlamış ve 4. yarışında 3. kez podyuma çıkmayı başarmıştı. 

1. yarış raporu:

 

Dünkü yarışı ilk 6 sırada bitiren pilotlar, kendi aralarında yer değiştirdi ve 2. yarışın grid dizilimi böyle belirlendi.

Cem'in takım arkadaşı Rafael Villagomez pole'deydi. Cem ise 4. sıradan start aldı. İlk yarışı domine eden Jak Crawford ise 6. sıradaydı. 

Cem, yine iyi bir start aldı ve 3. sıraya yükseldi. Villagomez, ilk sırasını korurken; Roman Stanek de 2. sıraya yükseldi. 

Imola'da kariyeri boyunca sürmediğinden bu hafta sonu zorlandığını belirten şampiyona lideri Cameron Das, kötü bir start aldı ve 2. sırada başladığı ilk turu 5. sırada bitirdi. Sonrasında lastik patlatan Das, kötü bir yarışı arkasında bıraktı. 

19 turun 3.'süne geldiğimizde 4. sırada yer alan Louis Foster, Cem'in üzerinde baskı kurmaya başladı. Cem ve Foster'ın mücadelesini 5. sıradaki Crawford yakından takip etti.

Bu ikiliyi yakından takip eden Crawford, Cem'le mücadele ederken zaman kaybeden Foster'ı geçerek 4. sıraya yükseldi. 

Foster'ı geçmesinin ardından Cem'e yaklaşan Crawford, ilk virajda da Cem'i geçerek 3. sıraya yükseldi. 

Böylelikle 5. tura girdiğimizde Villagomez, Stanek, Crawford, Cem, Foster sıralaması oluştu. 

5. tura girdiğimizde Stanek, Villagomez'in arkasında daha çok vakit kaybetmek istemedi ve VAR pilotunu arkasında bırakarak liderliğe yükseldi. 

Cem'i arkasında bırakan Crawford ise öndeki ikiliye yakalamaya başladı. Crawford da Stanek'ten 1 tur sonra Villagomez'i arkasında bıraktı ve 2. sıraya yükseldi. 

Jak Crawford, Motopark

Jak Crawford, Motopark

Crawford, ikinci sıraya yükselmesinin ardından lider Stanek'i kovalamaya başladı. 

Crawford, 10. tura geldiğimizde Stanek'i yakaladı ve ikili mücadele etmeye başladılar. Bu ikilinin arkasında Villagomez, Cem'in 2 saniye kadar önüne 3. sıradaydı. 

13. tura geldiğimizde Crawford-Stanek mücadelesi devam ediyordu ve yağmur çiselemeye başladı. 

Bu esnada Cem, Villagomez'le arasındaki farkı yavaş yavaş eritti ve son 4 tura girdiğimizde Cem, Villagomez'le 3. sıra için mücadele etmeye başladı. 

Ön tarafta ise Crawford, Stanek mücadelesi devam ediyordu. Crawford, Stanek'i arkasında bırakmayı başaramadı ve Stanek zafere ulaştı. 

 

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Euroformula Open Imola: Crawford'un domine ettiği yarışta Cem 3. oldu

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