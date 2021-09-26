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TÜRK SPORCULAR Yarış ayak raporu

Euroformula Open: Cem Monza'da iki ikincilik aldı, 3 yarışta da podyuma çıktı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Euroformula Open serisinde çok iyi bir sezon geçiren Cem Bölükbaşı, İtalya'nın Monza pistinde gerçekleştirilen yarışların tamamında podyuma çıktı.

Euroformula Open: Cem Monza'da iki ikincilik aldı, 3 yarışta da podyuma çıktı!

Dün gerçekleştirilen ilk yarışta 3. olarak podyuma çıkan Cem, bugün gerçekleştirilen iki yarışta da çok iyi sonuçlar aldı.

Çaylak Casper Stevenson yağmurlu ikinci yarışı kazanırken onun arkasında Cem ikinci olarak serideki podyumlarına bir yenisini daha eklemiş oldu.

Hafta sonunun son yarışını, dünkü ilk yarışı kazanan Cameron Das kazandı. Das böylece 3 yarıştan 2 zaferle ayrıldı.

Cem normalde 3. yarışta damalı bayrağı ilk sırada gören isimdi ancak şikanda virajı kestiği için 3 sn cezası vardı ve bu yüzden 2. sıraya gerilemiş oldu. Buna rağmen Cem hafta sonunu 3 podyumla tamamlamış oldu.

Sezon Barselona'da gerçekleştirilecek son yarış hafta sonuyla tamamlanacak.

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