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TÜRK SPORCULAR Yarış ayak raporu

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!

Ekleyen:
, Şef Editör

Euroformula Open serisinde Avusturya'da 3. yarış hafta sonuna çıkan Cem Bölükbaşı, bugün gerçekleştirilen ikinci yarışta 2. olarak podyuma çıkmayı başardı.

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!

Euroformula Open serisi bu hafta sonu Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde mücadeleyi sürdürüyor.

Seriye fırtına gibi giriş yapan ve ilk yarış hafta sonunda zafer alan Cem, bu hafta sonunun en güçlü isimlerinden birisi olmayı başardı.

Sıralamalarda ve dün gerçekleştirilen ilk yarışta 4. olmayı başaran Cem, bugünkü ikinci yarışa 3. sıradan başladı.

Yarışı Malezyalı sürücü Nazim Azman kazandı ve serideki ilk yarış zaferini elde etti.

Cem, damalı bayrağı Azman'ın 0.7 sn gerisinde 2. sırada görerek 2. oldu ve bir podyum daha almış oldu. Podyumu tamamlayan isim Louis Foster oldu.

Hafta sonunun son yarışı bugün 16:20'de başlayacak.

Euroformula Open serisi yarışlarını serinin Youtube kanalından takip edebilirsiniz.

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