Euroformula Open Barcelona: Crawford son yarışı da kazandı, Cem dördüncü oldu

Barselona'da gerçekleştirilen üçüncü Euroformula Open yarışına Jak Crawford ilk sıradan başlarken, yanında Louis Foster vardı. Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise, yarışa beşinci sıradan başladı.

Red Bull destekli Crafword startla birlikte Foster'la yan yana gelse de yerini korumayı başardı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise güçlü bir start alarak dördüncü sıraya çıktı. Sonrasında üçüncülük için Foster'ı zorlayan temsilcimiz, rakibinin yanına gelse de geçişin zor olduğu pistte rakibini geçemedi. Böylelikle ilk turun ardından sıralama Crawford, Cameron Das, Foster ve Cem şeklinde oluştu.

Crawford, ilk virajı lider dönmesinin ardından bir daha ardına bakmadı ve rahat bir galibiyet elde etti.

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Das, Crawford'a yaklaşamadı ve aynı zamanda Foster'ın da kendisine yaklaşmasına izin vermedi. Sonuç olarak yarışı ikinci bitirdi.

Podyumun son basamağı ise Cem'in önünde üçüncü olan Foster'a gitti.

Temsilcimiz Cem dördüncü sırada finiş gördü ve bu yılki en güçlü hafta sonlarından birini geride bıraktı. Cem, hafta sonu yapılan tüm yarışları ilk dörtte bitirmiş oldu.

Christian Mansell'ın beşinci olduğu yarışta ilk altıyı Enzo Trulli tamamladı.

Böylelikle 2021 Euroformula Open sezonu sona ermiş oldu. Das şampiyon olurken, Foster sezonu ikinci, Crafword üçüncü ve Nazim Azman dördüncü bitirdi.

Cem, takvimin ilk ayağını kaçırmasına rağmen sezonu beşinci sırada tamamladı ve önemli bir başarı yakaladı.