EuroFormula Open Barcelona: Crawford kazandı, Cem dördüncü oldu

Barselona'da gerçekleştirilen ikinci Euroformula Open yarışına Jak Crawford ilk sıradan başlarken, yanında louis Foster vardı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise, yarışa Nazim Azman, Enzo Trulli ve Cameron Das'ın da gerisinde altıncı sıradan başladı.

Crawford güçlü bir startla yerini korumayı başarırken, temsilcimiz Cem harika bir start aldı ve altıncı sıradan dördüncü sıraya kadar çıktı.

Temsilcimiz, üçüncülük için Trulli'yi zorlamaya başladı. Ancak İtalyan sürücü yerini korumaya devam etti.

Trulli, ilk turlardan itibaren öndeki ikiliden kopmaya başladı ve geçişin zor olduğu pistte Cem ve arkadaki isimleri ardında tuttu.

Crawford, Foster'ın son turlardaki baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü ve hafta sonunun ikinci yarışını kazandı.

Foster'ın ikinci olduğu yarışta, Trulli üçüncü oldu ve podyumu tamamladı.

Cem, harika startına ve Trulli'yi baskı altına almasına rağmen geçişin zor olduğu pistte dördüncü oldu. Das ise beşinci sırada finiş gördü.

Bu sonuçlarla şampiyon Das puanını 364 yaparken, Foster 300, Crawford 278 ve Azman 262 yaptı.

Temsilcimiz Cem ise 205 puana yükseldi. Şu anda lider Das'la arasında 159 puan var.