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EuroFormula Open Barcelona: Cem Bölükbaşı pole pozisyonunda!

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, Editör

Euroformula Open serisinin 8. ayağı olan Barcelona’da pole pozisyonu, temsilcimiz Cem Bölükbaşı’nın oldu.

EuroFormula Open Barcelona: Cem Bölükbaşı pole pozisyonunda!

Van Amersfoort Racing adına yarışan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, serideki ilk pole pozisyonunu Barcelona’da almayı başardı.

25 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında birçok tur, pist limitleri sebebiyle silindi.

Seansın ilk bölümlerinde lider, 1:35.885 ile Louis Foster’dı ve herkesten en az yarım saniye öndeydi.

Ancak Foster, yeni set lastiklere geçilince diğer sürücüler kadar gelişemedi.

Sonrasında 1:35.342’lik bir tur çıkaran Cem Bölükbaşı liderliğe yükseldi ve serideki ilk pole pozisyonunu almayı başardı.

Şampiyona lideri Cameron Das 0.116 saniye geride ikinci olurken, Enzo Trulli 0.220 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Cem Bölükbaşı’nın takım arkadaşları Casper Stevenson ve Rafael Villagomez ise 9. ve 10. olabildiler.

Hafta sonunun ilk yarışı TSİ 17.30’da EuroFormula Open YouTube sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

 

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