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EuroFormula Open Barcelona: Cem Bölükbaşı ilk yarışı kazandı!

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Euroformula Open serisinin 8. ayağı olan Barcelona’daki ilk yarışı temsilcimiz Cem Bölükbaşı kazanırken, Cameron Das şampiyonluğunu ilan etti.

EuroFormula Open Barcelona: Cem Bölükbaşı ilk yarışı kazandı!

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Cem Bölükbaşı, iyi bir startla beraber yerini korumayı başardı.

Aynı şekilde ikinci Cameron Das ve üçüncü Enzo Trulli de yerlerini korudular.

Cem, ilk turda farkı bir saniyeye kadar çıkardı ve nispeten rahatladı.

İlk turların ardından Cem Bölükbaşı ve Cameron Das, arkadaki sürücülerden iyice uzaklaşmaya ve liderlik için mücadele etmeye başladılar.

Bu ikili yarışın orta noktasına kadar yarım saniye içerisinde ilerledi ve son 9 tura girilirken Das, start düzlüğünde temsilcimize atak denedi.

Ancak Cem ilk iki virajda iyi bir çizgi izleyerek yerini korumayı başardı.

Bu andan sonra rakibinin kendisine yaklaşmasına izin vermeyen Cem Bölükbaşı, yarışı kazanmayı başardı ve bu sezonki ikinci galibiyetini aldı.

Tüm çabalarına rağmen ikinci sırada yarışı tamamlayan Cameron Das ise şampiyonluğunu ilan etti.

Podyumu tamamlayan isim Trulli olurken, Nazim Azman dördüncü, Louis Foster beşinci, Jak Crawford altıncı oldu.

İlk 10’u tamamlayan isimler ise Josh Mason, Brad Benavides, Casper Stevenson ve Christian Mansell oldu.

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