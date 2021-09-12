Euroformula Open Avusturya: Cem 3. yarışı 6. sırada tamamladı

Van Amersfoort Racing ile Euroformula Open serisinde 3. hafta sonuna çıkan Cem Bölükbaşı, güçlü bir hafta sonu geçirdi.

Sıralamalarda ve ilk yarışta 4. olan Cem, bugün gerçekleştirilen 2. yarışı liderin sadece 0.7 sn gerisinde 2. sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Serinin Avusturya ayağı 3. yarış ile tamamlandı. Jack Crawford 3. yarışı kazanmayı başarırken Cameron Das ve Louis Foster podyumda takip ettiler.

Cem ise son yarışta damalı bayrağı 6. sırada gördü. Cem bu hafta sonu topladığı puanlarla 111 puana yükseldi ve şampiyonada 7. sırayı ele geçirdi.

Serinin son iki hafta sonu Monza ve Barselona pistlerinde gerçekleştirilecek.