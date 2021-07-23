Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti.

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı.

Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz Cem, günün ilk seansını 4. sırada noktaladı.

Günün 2. seansında hava sıcaklığı aynı kalsa da bulutlu havadan dolayı pist sıcaklığı düştü. Seans, Enzo Scionti'nin kazasının ardından durduruldu ancak aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı. Scionti'nin durumu ise iyiydi.

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Enzo Trulli, 1:36.403 saniyelik derecesiyle bu sefer seansı ilk sırada tamamladı. 16 yaşındaki pilot, pist sıcaklığının düşmesiyle birlikte herkesin hızlandığını belirtirken; rekabetçi gözüktüklerini ekledi.

Red Bull akademi pilotu Jak Crawford seansı Trulli'nin 0.186sn arkasında ikinci sırada tamamladı.

İlk seansta aracında yaşadığı sorunlardan dolayı tur atamayan Roman Stanek, ikinci seansta iyi bir performans sergiledi ve ilk 3'ü tamamladı.

Şampiyona lideri Cameron Das, ilk seansa kıyasla daha çok tur attı ve temposunu arttırdı. Amerikalı pilot 4. oldu.

Temsilcimiz Cem, 1:37.283 saniyelik derecesiyle Josh Mason'ın arkasında 6. olarak seanstaki en hızlı Van Amersfoort Racing sürücüsü oldu.

Cem, bu seansta 14 tur kaydetti ve verimli bir günü arkasında bıraktı.

Cem'in takım arkadaşı Casper Stevenson, ilk seansı zirvede tamamlamıştı. Stevenson daha sakin bir seans geçirdi ve 10. olabildi.

Seans sonucu:

Sıra Pilot Takım Süre Fark Tur 1 Enzo Trulli Carlin 1:36.403sn 15 2 Jak Crawford Motopark 1:36.589sn +0.186sn 15 3 Stanek Roman Motopark 1:36.741sn +0.338sn 13 4 Cameron Das Motopark 1:37.021sn +0.618sn 14 5 Josh Mason Double R Racing 1:37.275sn +0.872sn 14 6 Cem Bölükbaşı Van Amersfoort Racing 1:37.283sn +0.880sn 14