Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.
TÜRK SPORCULAR Antrenman raporu

Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu

Ekleyen:

Imola'da günün ikinci seansında Enzo Trulli en hızlı isim olurken; temsilcimiz Cem Bölükbaşı, en hızlı 6. zamanı kaydetti.

Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu

Temsilcimiz Cem, Euroformula Open'ın Hungaroring'deki Macaristan ayağında oldukça başarılı bir hafta sonu geçirmişti. 

Serideki ilk hafta sonunda 2 kez podyuma çıkan Cem, hafta sonunun ilk yarışını kazanmış ve ikinci yarışı 3. sırada tamamlamıştı. 

İlgili içerikler:

Euroformula Open bu hafta sonu ise Imola'da yarışıyor. Temsilcimiz Cem, günün ilk seansını 4. sırada noktaladı.

1. antrenman raporu:

Günün 2. seansında hava sıcaklığı aynı kalsa da bulutlu havadan dolayı pist sıcaklığı düştü. Seans, Enzo Scionti'nin kazasının ardından durduruldu ancak aracın kaldırılmasıyla yeniden başladı. Scionti'nin durumu ise iyiydi. 

İlk seansı 2. sırada tamamlayan Enzo Trulli, 1:36.403 saniyelik derecesiyle bu sefer seansı ilk sırada tamamladı. 16 yaşındaki pilot, pist sıcaklığının düşmesiyle birlikte herkesin hızlandığını belirtirken; rekabetçi gözüktüklerini ekledi. 

Red Bull akademi pilotu Jak Crawford seansı Trulli'nin 0.186sn arkasında ikinci sırada tamamladı. 

İlk seansta aracında yaşadığı sorunlardan dolayı tur atamayan Roman Stanek, ikinci seansta iyi bir performans sergiledi ve ilk 3'ü tamamladı. 

Şampiyona lideri Cameron Das, ilk seansa kıyasla daha çok tur attı ve temposunu arttırdı. Amerikalı pilot 4. oldu. 

Temsilcimiz Cem, 1:37.283 saniyelik derecesiyle Josh Mason'ın arkasında 6. olarak seanstaki en hızlı Van Amersfoort Racing sürücüsü oldu. 

Cem, bu seansta 14 tur kaydetti ve verimli bir günü arkasında bıraktı. 

Cem'in takım arkadaşı Casper Stevenson, ilk seansı zirvede tamamlamıştı. Stevenson daha sakin bir seans geçirdi ve 10. olabildi. 

Seans sonucu: 

Sıra Pilot Takım Süre Fark Tur
1 Enzo Trulli Carlin 1:36.403sn   15
2 Jak Crawford Motopark 1:36.589sn +0.186sn 15
3 Stanek Roman Motopark 1:36.741sn +0.338sn 13
4 Cameron Das Motopark 1:37.021sn +0.618sn 14
5 Josh Mason Double R Racing 1:37.275sn +0.872sn 14
6 Cem Bölükbaşı  Van Amersfoort Racing 1:37.283sn +0.880sn 14

 

paylaşım
yorumlar
Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

Önceki haber

Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

1 s
2
Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

12 dk
3
Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

1 g
4
World Superbike

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

3 s
5
Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

11 s
Son Haberler
Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu
TrS

Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu

36dk
Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.
TrS

Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

4 s
AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti
TrS

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

21 Tem 2021
Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
TrS

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

13 Tem 2021
NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!
VLN

NES: Emir'den tek yarışta çifte podyum!

12 Tem 2021
Daha fazlası
Can Çarpıcı
Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

Avustralya GP yerine Bahreyn, Kuveyt ya da Katar'da yarış düzenlenebilir
Formula 1

Avustralya GP yerine Bahreyn, Kuveyt ya da Katar'da yarış düzenlenebilir

Allison'a göre Hamilton ceza almamalıydı Britanya GP
Formula 1

Allison'a göre Hamilton ceza almamalıydı

Daha fazlası
Cem Bölükbaşı
Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Yağmur altında gerçekleştirilen yarışta zafer Das'ın, Cem 7. oldu

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, ikinci yarışta da podyuma çıkmayı başardı

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Macaristan: Cem Bölükbaşı, serideki ilk yarışında galibiyete uzandı!

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir
Formula 1 Formula 1

Red Bull, 1.8 milyon dolarlık hasarın ardından olayın yeniden incelenmesini talep edebilir

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”
Formula 1 Formula 1

Binotto: “Ferrari’nin gerçek hızını göstermesi için temiz havaya ihtiyacı var”

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar
Formula 1 Formula 1

Hamilton/Verstappen kazasının arka planındaki detaylar

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu
World Superbike World Superbike

WSBK Assen 2. antrenman: Rea lider, Toprak beşinci oldu

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Raikkonen: "Yerime kimin geleceğini umursamıyorum"

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''
Formula 1 Formula 1

Brawn: ''2022 araç konseptine 30 yıllık emek verildi''

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin
Formula 1 Formula 1

Ocon, Alpine'in araçtaki sorunu bulduğundan emin

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''
Formula 1 Formula 1

Hakkinen: ''Max da, Lewis de artık ayağını gazdan çekmeyecek''

Son Haberler

Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Imola 2. antrenman: Enzo Trulli ilk sırada, Cem 6. oldu

Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Imola 1. antrenman: Stevenson en hızlısı, Cem 4.

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

AVIS 2021 Türkiye Tırmanma Şampiyonası Bursa'da Devam Etti

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı
TÜRK SPORCULAR TÜRK SPORCULAR

Pist heyecanı Ülkü Park’ta yaşandı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.