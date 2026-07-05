Euro4 Vallelunga 2.yarış: Alp Aksoy, hafta sonunu iki yarıştan da puanla ayrılarak tamamladı!

Euro4 şampiyonası Vallelunga’daki ikinci yarış, daha start anından itibaren büyük mücadelelere sahne oldu. Yarışın kırılma noktası ise ışıkların sönmesiyle yaşandı. İkinci cepten start alan Kenzo Craigie, mükemmel kalkışı sayesinde pole pozisyonundaki Roman Kamyab’ı ilk viraj öncesinde geride bırakarak liderliği ele geçirdi.

Mercedes Junior Team pilotu, R-ace GP adına mücadele ettiği yarışta Kamyab’ın çekiş avantajını iyi değerlendirerek ilk sıraya yükseldi. Liderliği aldıktan sonra temposunu koruyan Craigie, güvenlik aracı periyodunun ardından verilen yeniden startta da hata yapmadı. Yarışın en hızlı turunu da atan genç pilot, kusursuz bir performansla damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Prema Racing sürücüsü Roman Kamyab yarışın ilk bölümünde liderin temposuna ayak uydursa da atak mesafesine girmeyi başaramadı ve ikinci sırayla yetindi.

Üçüncülük ise US Racing pilotu Luka Sammalisto’nun oldu. İlk yarışı da kazanan Fin pilot, üst üste ikinci podyumunu elde ederek 52 puanla şampiyona liderliğini korudu. Cumartesi gününü altıncı sırada tamamlayan Craigie ise bu galibiyetle puan farkını altıya indirdi. Sammalisto, hafta sonunun üçüncü yarışına pole pozisyonundan başlayarak avantajını koruma fırsatı yakalayacak.

Dördüncü sırayı US Racing’den Arjen Kraling alırken, Temsilcimiz Alp Aksoy beşinci oldu. Genç temsilcimiz Alp Aksoy ayrıca çaylak klasmanında Craigie ve Kamyab’ın ardından üçüncülüğü elde etti.

Yarışın en önemli olaylarından, altıncılık mücadelesi sırasında Noah Killion ile Andy Consani arasında yaşanan temas oldu. İki Tatuus aracının birbirine kilitlenmesi sonrası güvenlik aracı piste girerken, Avustralyalı Killion sol arka süspansiyonundaki ağır hasar nedeniyle yarış dışı kaldı. Fransız pilot Consani ise hasarlı ön kanadıyla pite dönmek zorunda kaldı. Bu mücadeleden önce Killion, Prema Racing pilotları Alp Aksoy ve Christian Costoya ile heyecan dolu bir üçlü mücadele içerisindeydi. Bu çekişmeden avantajlı çıkan isim temsilcimiz Alp Aksoy oldu.

İlk yarışın ardından gözler hafta sonunun ikinci mücadelesine çevrildi. Yarışın kaderi ise daha start anında belli oldu, Luka Sammalisto mükemmel kalkışıyla liderliği ele geçirerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Temsilcimiz Alp Aksoy damalı bayrağı sekizinci sırada görerek hanesine bir kez daha değerli puanlar yazdırdı. Zorlu rekabetin yaşandığı yarışta istikrarlı bir performans sergileyen temsilcimiz, hafta sonunu puanla tamamlayarak şampiyona mücadelesi adına önemli bir sonuç elde etti.