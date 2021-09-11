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Euroformula Avusturya: Cem Bölükbaşı sıralamalarda 4. oldu

Ekleyen:
, Şef Editör

Euroformula Open serisinde 3. hafta sonuna çıkan Cem Bölükbaşı sıralama turlarında 4. olmayı başardı.

Euroformula Avusturya: Cem Bölükbaşı sıralamalarda 4. oldu

Bu sene daha önce Hungaroring ve Imola yarışlarına katılan ve Macaristan'daki ilk hafta sonunda zafer kazanan Cem Bölükbaşı, katıldığı yarışlarda güçlü olmayı sürdürüyor.

2021 Euroformula Open sezonu Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde devam ediyor. Red Bull Ring'de ilk yarış bugün 16.30’da başlayacak. 12 Eylül pazar günü 11.25’te ikinci yarış, 16.20’de üçüncü ve son yarış gerçekleşecek. 

Van Amersfoort Racing adına yarışan Cem, dünkü antrenmanlarda en hızlı isim olmasının ardından bugünkü sıralamalarda 4. olmayı başardı.

Jack Crawford, 1:22.093'lük derecesiyle en hızlı isim olurken onu Cameron Das ve Louis Foster takip ettiler. Cem, liderin 0.7 sn arkasında 4. oldu ancak Van Amersfoort Racing sürücüleri içerisinde en hızlı isimdi.

Euroformula Open serisi yarışlarını serinin Youtube kanalından takip edebilirsiniz.

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