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Yarış raporu
TÜRK SPORCULAR

Euro 4 Fransa: Alp Aksoy, Paul Ricard'da galibiyete ulaştı!

Temsilcimiz Alp Aksoy, Euro 4 Şampiyonası'nın Fransa ayağında ilk yarışın galibi oldu.

Emine Kökçü
Yayın tarihi:
alp aksoy euro4 fransa

Formula E4 şampiyonasının ikinci ayağı öncesinde Fransa’daki Circuit Paul Ricard pistinde gerçekleştirilen sıralama seansları tamamlandı. Hafta sonunun üç yarışının başlangıç dizilişleri belirlenirken, Prema Racing adına mücadele eden temsilcimiz Alp Aksoy, güçlü performansıyla ön sıralarda yer aldı.

Sıralama turlarının yıldızı ise R-ace GP pilotu ve Mercedes Junior Team üyesi Kenzo Craigie oldu. İngiliz pilot, iki sıralama seansında da en hızlı zamanı kaydederek hafta sonunun üç yarışı için de pole pozisyonunu elde etti.

İlk sıralama seansında US Racing pilotları tempoyu belirleyen isimler olurken, seansın ilerleyen bölümünde genç temsilcimiz Alp Aksoy attığı turla geçici pole pozisyonuna yükseldi. Ancak Craigie, hemen ardından kaydettiği 2:06.377’lik dereceyle zirveyi geri aldı ve bir sonraki turunda da zamanını geliştirerek seansı ilk sırada tamamladı.

İlk seansın sonunda temsilcimiz Alp Aksoy, Craigie’nin 0.259 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken, Prema Racing takım arkadaşı Oleksandr Bondarev üçüncü oldu. Andy Consani dördüncü, Edward Robinson ise beşinci sırada yer aldı.

İkinci sıralama seansında da çekişme oldukça yoğundu. Seans boyunca birçok pilot liderliği el değiştirirken, genç, temsilcimiz Alp Aksoy bir kez daha geçici pole pozisyonuna yükselmeyi başardı. Ancak son dakikalarda R-ace GP pilotları Andy Consani ve Kenzo Craigie arasındaki mücadelede Craigie yeniden zirveye çıkarak pole pozisyonunu garantiledi.

Temsilcimiz Alp Aksoy, ikinci seansta da ön sıralardaki yerini koruyarak hafta sonunun yarışları öncesinde güçlü bir başlangıç pozisyonu elde etti. 

Sıralama turlarında elde ettiği ikinci sıra start pozisyonunun ardından gözler hafta sonunun ilk yarışına güçlü temposunu yarışa da taşıyan Alp Aksoy, Le Castellet’de gerçekleştirilen birinci yarışta başarılı bir performans sergileyerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Prema Racing pilotu, temsilcimiz Alp Aksoy zorlu mücadelede rakiplerini geride bırakmayı başararak E4 şampiyonasının ikinci ayağına galibiyetle başladı.

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