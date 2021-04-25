Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
TÜRK SPORCULAR / Etap raporu

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Evofone ESOK Rallisi'nde zafer Buğra Banaz'ın oldu.

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Evofone ESOK Rally, 23-25 Nisan tarihlerinde 82 araç ve 164 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi. 335,17 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta koşulan ralli, BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibinin liderliğiyle sona erdi. Eskişehirli genç pilot, bu zaferle kariyerinin ilk genel klasman birinciliğine kendi evinde ulaşmış oldu.

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan veren rallide, genel klasman ikinciliğini yine BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı elde ederken, üçüncülüğün sahibi de Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5 ile Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi oldu. Yarış sonunda takımlar birinciliğini BC Vision Motorsport, markalar birinciliğini de Castrol Ford Team Türkiye kazandı.

İki gün süren zorlu rallide, Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Onur Arslan, Sınıf N’de GP Garage My Team’den Cem Alakoç-Emir Şahin ve Sınıf 5’te de Clio Rally Trophy Turkey’de mücadele eden Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Genç Pilotlar birincisi Ali Türkkan, Kadın pilotlar birincisi Şule Berkcan ve Kadın Co-Pilotlar birincisi Asena Sancaklı yarış sonunda Espark’ta düzenlenen seremonide ödüllerini alırken, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Historic klasmanında Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya-Kerim Tar zafere ulaştı. Kemal Gamgam-Orkun Demir’in ikinciliği elde ettiği bu kategoride, Gerçek Sunman-Bahar Sunman çifti üçüncü ve Kategori 1 birincisi oldu.

Şevki Gökerman Ralli Kupası ise Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç’in genel klasman ve Kategori 2 birinciliği, Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk’un genel klasman ikinciliği ve Kategori 2 birinciliği, Serdar Yalçın-Koray Akgün’ün üçüncülüğü ile sona erdi. Kategori 1’de Sedat Bostancı - Mertcan Yurt ve Kategori 4’te Ayhan Germirli - Mustafa Nazik ilk sırayı kazanan sporcular oldular.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 - 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.

paylaşım
yorumlar
Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

Önceki haber

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Buğra Banaz
Editör TOSFED

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

2s
2
Formula 1

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

9s
3
Formula 1

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

23s
4
Formula 1

Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a geçişi nedeniyle endişeli!

7s
5
Formula 1

F1'in Amerika'da ün kazanmasını sağlayacak anlaşma Miami olabilir mi?

51 dk
Son Haberler
Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!
TrS

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

2s
Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
VLN

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

19 Nis 2021
Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar
EGT4

Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar

18 Nis 2021
Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!
EGT4

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

17 Nis 2021
ELMS Barcelona: De Vries pole pozisyonunda, Salih Yoluç 8.
European Le Mans

ELMS Barcelona: De Vries pole pozisyonunda, Salih Yoluç 8.

17 Nis 2021
TOSFED Daha fazlası
TOSFED
Dijital Kış Kupaları Sona Erdi
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

Dijital Kış Kupaları Sona Erdi

TOSFED’den Karting Akademi atağı
TÜRK SPORCULAR / Son dakika

TOSFED’den Karting Akademi atağı

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu
Ralli / Son dakika

AVIS, Türkiye Pist ve Tırmanma Şampiyonlarına isim sponsoru oldu

Çok Okunanlar Bugün

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Verstappen'in yaşadığı sorun, Red Bull'un sırlarını açığa çıkardı

Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a geçişi nedeniyle endişeli!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Hodgkinson'ın Red Bull'a geçişi nedeniyle endişeli!

Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Mercedes, Hamilton'ın F1'deki son takımı olacak"

Monaco Historic Grand Prix: Heyecan verici yarış tartışmalı sonlandı
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Monaco Historic Grand Prix: Heyecan verici yarış tartışmalı sonlandı

F1'in Amerika'da ün kazanmasını sağlayacak anlaşma Miami olabilir mi?
Formula 1 Formula 1 / Haberler

F1'in Amerika'da ün kazanmasını sağlayacak anlaşma Miami olabilir mi?

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin eleştirileri göz önünde bulundurmuyor ve kalıcı olacağını düşünüyor

Son Haberler

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!
TrS TÜRK SPORCULAR / Etap raporu

Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!
VLN VLN / Yarış raporu

Emir Aşarı sezonu podyumla açtı!

Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar
EGT4 GT4 European Series / Yarış ayak raporu

Cem ve Berkay, Monza'dan çifte podyumla ayrıldılar

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!
EGT4 GT4 European Series / Yarış ayak raporu

Cem ve Berkay, Monza'daki ilk yarışta 29. başlayıp 2. oldular!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.