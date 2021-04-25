Esok Rallisi'ni Buğra Banaz kazandı!

Evofone ESOK Rally, 23-25 Nisan tarihlerinde 82 araç ve 164 sporcunun katılımıyla Eskişehir’de gerçekleştirildi. 335,17 km. uzunluğundaki asfalt zeminli parkurda 10 özel etapta koşulan ralli, BC Vision Motorsport adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ekibinin liderliğiyle sona erdi. Eskişehirli genç pilot, bu zaferle kariyerinin ilk genel klasman birinciliğine kendi evinde ulaşmış oldu.

FIA Avrupa Ralli Kupası haricinde, Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Şevki Gökerman Ralli Kupası‘na da puan veren rallide, genel klasman ikinciliğini yine BC Vision Motorsport takımından Skoda Fabia R5 ile Burak Çukurova-Vedat Bostancı elde ederken, üçüncülüğün sahibi de Castrol Ford Team Türkiye takımından Ford Fiesta R5 ile Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı ikilisi oldu. Yarış sonunda takımlar birinciliğini BC Vision Motorsport, markalar birinciliğini de Castrol Ford Team Türkiye kazandı.

İki gün süren zorlu rallide, Sınıf 4 ve İki Çeker klasmanında Castrol Ford Team Türkiye takımından Ali Türkkan-Onur Arslan, Sınıf N’de GP Garage My Team’den Cem Alakoç-Emir Şahin ve Sınıf 5’te de Clio Rally Trophy Turkey’de mücadele eden Çağlayan Çelik-Ufuk Uluocak birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Genç Pilotlar birincisi Ali Türkkan, Kadın pilotlar birincisi Şule Berkcan ve Kadın Co-Pilotlar birincisi Asena Sancaklı yarış sonunda Espark’ta düzenlenen seremonide ödüllerini alırken, 35 yaş üzeri klasik ralli otomobillerine açık Historic klasmanında Parkur Racing’den Üstün Üstünkaya-Kerim Tar zafere ulaştı. Kemal Gamgam-Orkun Demir’in ikinciliği elde ettiği bu kategoride, Gerçek Sunman-Bahar Sunman çifti üçüncü ve Kategori 1 birincisi oldu.

Şevki Gökerman Ralli Kupası ise Okan Tanrıverdi-Sevilay Genç’in genel klasman ve Kategori 2 birinciliği, Emrah Ali Başo-Yasin Tomurcuk’un genel klasman ikinciliği ve Kategori 2 birinciliği, Serdar Yalçın-Koray Akgün’ün üçüncülüğü ile sona erdi. Kategori 1’de Sedat Bostancı - Mertcan Yurt ve Kategori 4’te Ayhan Germirli - Mustafa Nazik ilk sırayı kazanan sporcular oldular.

Shell Helix 2021 Türkiye Ralli Şampiyonası, 29 - 30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi ile devam edecek.