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TÜRK SPORCULAR

Eskişehir Odunpazarı Otomobil Sporları Tesisine Kavuşuyor

Türk otomobil sporları, Eskişehir'de yeni bir tesise kavuşuyor. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliğiyle Kıravdan Mahallesi’ne otomobil sporları pisti yapacak.

Kemal Şengül TOSFED
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Odunpazarı Belediyesi'nde gerçekleşen protokol törenine Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli ve TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar katıldı.

Protokol töreninde konuşan Başkan Kurt, bu protokolle Eskişehir'de yapacakları pist için ilk adımını attıklarını söyledi. Eskişehirli yarış severlere, sporseverlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Kurt, “Bu konuda bize destek olan Onur Sürmeli'ye ve TOSFED Başkanı ve Genel Sekreterine çok teşekkür ediyorum. Eskişehir'in iç turizmine de, dış turizmine de katkısı olacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TOSFED Başkan Yardımcısı Onur Sürmeli de, “Kendi memleketim Eskişehir'e Başkanımız Kazım Kurt’un önderliğinde uluslararası bir tesis kazandırmış olduk. Bu tesis, otomobil pist yarışları haricinde drag, drift, karting ve bisiklet yarışlarına, ileri ve güvenli sürüş eğitimlerinin yapılacağı çok yönlü bir tesis olacak. Bize bu konuda yardımcı olan Odunpazarı Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Otomobil sporları açısından tarihi bir gün olduğunu kaydeden TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar da konuşmasını şu sözlerle sürdürdü: “Bu pist ile bizim sporumuz da gelişecek. Pist gerçekleştiği andan itibaren buraya uluslararası yarışları getirmek bizim de hayalimiz. Yani Avrupa Şampiyonası'nın çeşitli branşlarda bazı ayaklarını burada yapmak. Dolayısıyla ülkemiz adına da çok kıymetli bir imza atmış vaziyetteyiz. Bu projeye inanan ve bir şekilde yola çıkması için de hakikaten bir önderlik yapan Belediye Başkanımız Kazım Kurt’a federasyon adına şükranlarımızı sunuyoruz. Hem Türk sporuna hem de Eskişehir halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz."

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