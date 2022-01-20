Ertan Nacaroğlu BİTCİ Racing ile tozu dumana katarak geri döndü

Otomobil sporlarına 1990 senesinde amatör olarak başlayan, Formula 3’te iki kez şampiyon olan ve daha birçok şampiyonluğu bulunan Bitci Racing Pilotu ve Türkiye Off-Road Pilotlar Şampiyonu Ertan Nacaroğlu, 30 yılı aşkın tecrübesiyle Bitci Racing takımı ile pistlere hızlı giriş yaptı.

Otomobil sporlarına ilk adım attığı yıllarda nereden başlayacağını, kime danışması gerektiğini bilmediğini belirten Bitci Racing Pilotu ve Türkiye Off-Road Pilotlar Şampiyonu Ertan Nacaroğlu, “1990 senesinde amatör olarak otomobil sporlarına başladım. Kendi imkanlarımla 2 sene devam ettim. O sene büyük bir takım vardı, yeni yetenekler arıyordu, onların dikkatini çektim ve o takımda yarışmaya başladım."

"O takımda da ralli cross yaptım. O yıllarda Türkiye'de Formula 3’leri kullanmak üzere pist şampiyonasında yarışmaya başladım ve Formula 3’te iki kere Türkiye şampiyonu oldum. Daha sonra Fiat takımına geçtim, Fiat takımında da birincilikler elde ettim. Öte yandan Ford’da da birinciliğim var."

" Daha sonrasında da hem yarış takımımı ardından Formula 3 yarış takımımı kurdum ve otomobil sporlarına gönül verenler için eğitimler düzenledim. Otomobil sporlarına olan ilgi gün geçtikçe daha da artıyor. Birçok insan yarış otomobili kullanmayı ya da bir yarışa girmeyi hayal ediyor."

"Biz de bu hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Yanlış yerlere başvurmak, boşu boşuna emek sarf etmenize ya da para harcamanıza neden oluyor. Otomobil sporları ile ilgilenen amatörleri doğru yerlere kanalize etmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Birçok insana otomobil sporlarını sevdirdiğini ve daha iyi otomobil kullanmalarına yardımcı olduğunu da sözlerine ekleyen Nacaroğlu, “Uzun yıllar sonra Bitci Racing ile bu sefer Off-Road branşı ile 4x4 bir araçla geri döndüm. Türkiye Off-Road Şampiyonası oldukça çekişmeli geçti. Bir yarış da eksiğimiz vardı, ama sezon sonunda Bitci Racing takımında yarışarak Türkiye şampiyonu olmayı başardık. Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası’nda da hem SSV kategori birincisi, hem de Pilotlar Şampiyonu oldum. Diğer takım arkadaşlarımın da elde ettiği önemli dereceler ve puanlar ile takımımız BİTCİ Racing de Petlas 2021 Türkiye Offroad Takımlar Şampiyonu oldu.” şeklinde konuştu.