Ersin Yücesan 2020’de Avrupa'da yarışmaya devam edecek

Belçika'da yaşayan Türk sporcular Hakan Sarı ve Recep Sarı kardeşlerle birlikte Cona BVBA ve Sar-Co BVBA desteğinde BMW M4 GT4 ile yarışacak olan Yücesan, 2020 sezonundan itibaren Nürburgring Endurance Series (NLS) olarak adlandırılacak olan VLN serisinde SP10 kategorisinde mücadele edecek.

Şampiyona klasmanı haricinde BMW Sports Trophy'ye de puan taşıyacak olan temsilcilerimiz, aralarında 12 ve 24 saat yarışları da bulunan 13 yarışlık bir takvim takip edecekler.