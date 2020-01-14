Ersin Yücesan 2020’de Avrupa'da yarışmaya devam edecek
2019 sezonunda Almanya VLN Serisi'nde ülkemizi başarıyla temsil eden ve sezonu H4 klasmanı üçüncüsü olarak tamamlayan 2018 Türkiye Pist Super Grup Şampiyonu Ersin Yücesan, 2020 sezonunda Avrupa'da yarışmaya devam edecek.
Belçika'da yaşayan Türk sporcular Hakan Sarı ve Recep Sarı kardeşlerle birlikte Cona BVBA ve Sar-Co BVBA desteğinde BMW M4 GT4 ile yarışacak olan Yücesan, 2020 sezonundan itibaren Nürburgring Endurance Series (NLS) olarak adlandırılacak olan VLN serisinde SP10 kategorisinde mücadele edecek.
Şampiyona klasmanı haricinde BMW Sports Trophy'ye de puan taşıyacak olan temsilcilerimiz, aralarında 12 ve 24 saat yarışları da bulunan 13 yarışlık bir takvim takip edecekler.
14 Mart'ta ilk kez sezon öncesi resmi antrenmanlarında piste çıkacak sporculara, 24 saat yarışlarında tecrübeli pist pilotu Çağlayan Çelik de eşlik edecek. VLN ve 24 saat yarışı tarihinde tüm sporcuları, mekanikleri ve takım menajeri Türk olan ilk takım olan temsilcilerimize başarılar diliyoruz.
2020 TAKVİMİ
20-21.03.2020 – NLS 1 / 66. ADAC Westfalenfahrt
03-04.04.2020 – NLS 2 / 45. DMW 4 Stunden
17-18.04.2020 – NLS 3 / 62. ADAC ACAS H&R CUP
01-02.05.2020 – Belçika SPA 12 Saat
25-26.04 2020 – ADAC TOTAL 6 Saat Nürburging
21-24.05 2020 – ADAC TOTAL 24 Saat Nürburging
26-27.06.2020 – NLS 4 / 51. Adenauer ADAC Rundstrecten Trophy
10-11.07.2020 – NLS 5 / RCM DMV Grenzlandrennen
31-01.08.2020 – NLS 6 / 60.ADAC Reinoldus Langstrecken
07-09.08.2020 – Belçika Zolder 24 Saat
28-29.08.2020 – NLS 7 / ROWE 6 Stunden ADAC Ruhr Pokal
25-26.09.2020 – NLS 8 / 52. ADAC Barbarossapreis
23-24.10.2020 – NLS 9 / 45. DMV Münsterlandpokal
Ersin Yücesan
Ersin Yücesan
Bu Haber Hakkında
|Seri
|TÜRK SPORCULAR
|Editör
|Kemal Şengül
Ersin Yücesan 2020’de Avrupa'da yarışmaya devam edecek
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan