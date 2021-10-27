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Eren Üçlertoprağı yeniden TOSFED Başkanı seçildi

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, bugün düzenlenen olağan genel kurulda yeniden başkan seçildi.

Eren Üçlertoprağı yeniden TOSFED Başkanı seçildi

TOSFED, olağan genel kurulunu bugün Meyra Palace Otel'de 144 delegenin katılımıyla gerçekleştirdi. 

Başkanlık seçimine tek aday olarak giren mevcut başkan Eren Üçlertoprağı, oy kullanan 138 delegeden 135'nin oyunu aldı ve tekrar başkanlığa getirildi. Kullanılan 3 oy ise geçersiz sayıldı.

TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, genel kurulda yaptığı açıklamada, başkanlık görevini yaptığı 2,5 senelik süre zarfında TOSFED olarak ellerinden gelen tüm çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının ve yerel kulüplerin destekleriyle federasyon olarak önemli işlere imza attıklarını belirten Üçlertoprağı, şunları söyledi: "2019-2020 yıllarında Marmaris'te FIA ve WRC yönetimlerince çok başarılı bulunan 2 dünya ralli şampiyonası organizasyonlarına ev sahipliği yaptık. Bu başarılarla Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Türkiye Rallisi, FIA tarafından 2020'de Covid-19 önlemleri açısından en başarılı yarış görüldü."

"2020'de Türkiye Rallisi'ni bitirdikten kısa bir süre sonra  9 senelik aranın ardından Türkiye GP'nin sportif organizasyonunu başarıyla üstlendik. Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki bu organizasyon ile İtalya Federasyonu dışında 2020 sezonunda aynı yıl pandemi şartlarında hem Formula 1 hem de WRC'yi organize edebilen dünyadaki iki federasyondan biri olduk. Bakanlığımızın imkanları dahilinde Formula 1 Türkiye’yi bu yılda yine çok kısa bir süre içerisinde başarıyla gerçekleştirdik."

"Sponsorlarımız sayesinde ulusal organizasyonlar yapan kulüplerimize daha önce hiç olmadığı kadar maddi destek sağladık. Kulüplerden aidat toplayan değil kulüplere bütçe desteği veren bir federasyon olmayı başardık. Bu sene 30. yılını kutlayan federasyonumuzun mali durumunda da belirgin iyileştirmeler gerçekleştirdik. Federasyonumuzun toplam borcu 500 bin doların üzerindeydi. Gerçekleştirdiğimiz yüzlerce ulusal ve mahalli yarışın ardından federasyonumuz tarihinde ilk kez bir sezondan diğerine borcumuz olmadan geçmeyi başardık. Federasyonumuzun tüm işletme giderlerini devletimize yük olmadan kendi öz gelirlerimizle karşılamaya başladık.”

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