En çok takip edilen Türk yarışçı kim?

Uzun yıllar ülkemizde en çok takip edilen motor sporları serisi Formula 1'di. Bunun dışında Valentino Rossi'nin etkisiyle MotoGP uzun yıllar çok takip edilen bir seri oldu. Aslına bakarsanız WRC'yi takip eden kitlenin bile az olduğu söylenemez. Fakat günümüzde bazı seriler yükselişe geçerken bazıları düşüş yaşamaya başlamış durumda.

Drive to Survive'ın etkisiyle Formula 1, her geçen gün takipçi sayısını artırıyor ve bu durum ülkemiz için de geçerli. Bugün İstanbul'un herhangi bir semtine gittiğinizde, F1 ve motor sporları tişörtleri giyen (Fanbox sağolsun :) ) veya bu konular hakkında konuşan pek çok kişi bulabilirsiniz. Geçmişte, Formula 1 dediğinizde insanlar Formula 1'i sadece sesiyle tarif ederlerdi ancak günümüzde hemen size pilotlar hakkında bilgi veriyorlar ya da analiz yapmaya başlıyorlar. Bu durum hemen hemen her ülkede böyle ve spor izleyen takipçi sayısının azaldığı hiçbir ülke yok. Bu, Liberty'nin sporu büyütme politikasının işe yaradığını ve özellikle gençleri spora çektiklerini gayet net bir şekilde gösteriyor.

Bu açıdan Formula 1, günümüzde Türkiye'nin en çok takip edilen motor sporları serisi olmayı sürdürüyor. Motorsport.com Türkiye olarak haftalık 250'ye yakın haber girişi yapıyoruz ve bunların yaklaşık 190'ı Formula 1'e dair oluyor.

Bu haberlerin yaklaşık 10'u 30 bin sayfa gösterimi alırken, haberlerin neredeyse hiçbirisinin 2 binden az sayfa gösterimi almadığını söyleyebiliriz. Bu, günümüzün en çok takip edilen serisinin Formula 1 olduğunu çok net ortaya koyuyor.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Fernando Alonso, Alpine A522, Carlos Sainz, Ferrari F1-75, Lewis Hamilton, Mercedes W13, Kevin Magnussen, Haas VF-22, the rest of the field at the start Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 1 açık ara farkla lider durumda. Hem sporun kendisi, hem paylaştığımız haberler, hem de sporla alakalı kategori sayfası, yarış takvimi, puan durumu gibi tüm sayfalar internet sitemizde en çok görüntülenen sayfalar arasında yer alıyor.

Zaman zaman bize sosyal medya hesaplarımızdan ya da iletişim araçlarımızdan daha fazla NASCAR, daha fazla BTCC vs tarzı talepler geliyor ancak bizler elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak bir denge kurmaya çalışıyoruz.

Bu yüzden Formula 1'in ardından en çok yayınladığımız haberler MotoGP, Superbike, F2, WRC, Formula E ve WEC üzerine oluyor.

MotoGP aslında tüm dünyada en çok takip edilen ikinci yarış organizasyonu, iki tekerlek içerisinde en çok takip edileni diyebiliriz. Bu açıdan konumu şaşırtıcı değil ancak şaşırtıcı olanı Superbike serisinin takibinin son senelerde çok ciddi bir şekilde artmış olması. Burada kuşkusuz serinin yeni yıldızı ve son şampiyonu, milli gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun çok büyük katkısı var.

Aynı etkiyi Formula 2'de de görüyoruz. Formula 1'in alt serisi olan Formula 2, takip edilse de takip oranları çok üst seviyede olmuyordu. Ancak Cem Bölükbaşı bu seriye hem Türkiye'de, hem de tüm dünyada ivme kazandırmış durumda.

Peki Türkiye'de en çok takip edilen yarışçı kim? Tahminlerinizi yapın, şimdi sonuçlara geliyoruz!

Formula 1'in popülaritesini düşündüğünüzde, Formula 2'de yarıştığı için Cem Bölükbaşı'nın çok daha büyük bir motor sporları kitlesi olduğunu düşünmek mümkün, ki gerçekten en çok takip edilen sporcuların başında Cem geliyor.

Bu yıl Formula 2'ye adım atarak bizin için "imkansızı" başaran Cem, günümüzde Formula 2'ye olan ilgiyi büyük oranda artırmış durumda.

Cem Bolukbasi, Charouz Racing System Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zaten baktığınızda Formula 2'nın sosyal medya hesaplarından sık sık Cem'e yönelik paylaşımlar yapıldığını görebilirsiniz. Çünkü Cem'i takip eden çok sayıda motor sporları takipçisi var.

Cem'in mücadele ettiği Formula 2 serisi, şu anda Türkiye'de en çok takip edilen ikinci seri olarak öne çıkıyor ve Cem Bölükbaşı da günümüzde en çok takip edilen Türk sporcu konumunda.

Hemen hemen Cem kadar takip edilen bir isim daha var: 2021 Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu.

Toprak, Yamaha ile şampiyon olduğu 2021 Dünya Superbike sezonunda kimsenin uzun süredir yapamadığı bir şeyi yaptı ve Jonathan Rea'i mağlup etti. Dünya çapında Toprak'ın bu başarısını gören ve kendisine övgü dolu sözler sarf eden pek çok önemli isim var. Hatta MotoGP sürücülerinin bile Toprak'a hayran olduğunu söylemek mümkün.

Pistlere gittiğinde Toprak'tan imza almak için saatlerce bekleyen yüzlerce taraftar var ve hepsi Toprak'la tanışmak için deli oluyorlar. Tüm bunlar Toprak'ın yeteneği, karakteri ve motosikletle ortaya koyduğu performansı sayesinde mümkün oldu.

İşte Toprak, bunun etkilerini Türkiye'de de görmeye başladı ve şu noktada en çok takip edilen iki yarışçıdan birisi olarak öne çıkıyor.

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Kenan Sofuoglu Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Örneğin Dünya Superbike'a dair bir antrenman haberinin sayfa gösterimi bile 2000 sayfa gösterimini geçiyor, ki aynı şeyi MotoGP için söylemek mümkün değil. Dünya Superbike serisi bu açıdan günümüzde en çok takip edilen üç motor sporları serisi arasında yer alıyor ve Toprak Razgatlıoğlu da en çok takip edilen iki sporcudan birisi.

Fakat Toprak gelecek yıllarda MotoGP'ye geçerse, sahip olduğu tüm ilgiyi MotoGP'ye çekecektir.

MotoGP Valentino Rossi'nin emekliliği ve Marc Marquez'in sakatlığı nedeniyle son senelerde çok ciddi kayıp yaşıyor. Bakalım bu durumu ne zaman tersine çevirebilecekler?

Gelelim Türkiye'yi gururla temsil eden bir başka isim olan Ayhancan Güven'e. Ayhancan, yarıştığı tüm serilerde yarış kazanan, podyuma çıkan ve 2-3 Temmuz'da DTM'de yarışacak harika bir genç yetenek.

Yakında kendisiyle ilgili daha güzel haberler duyacağımıza da eminiz! Günümüzde Red Bull'un desteğine sahip olan Ayhancan, Porsche gibi çok büyük bir markanın fabrika sürücülüğünü yapıyor, ki dünyada bunu yapabilen çok az sürücü olduğunu hatırlatalım...

ADAC GT Masters'ta yarışan Ayhancan, günümüzde Türkiye'de istenilen ilgiyi görmüyor. Fakat Ayhancan'a olan ilginin Türkiye'de az olduğunu söylesek de, aynı şeyi yurt dışı için söylemek mümkün değil.

Ayhancan'ın gittiği her yarış pistinde, kendisinden imza almak isteyen bir sürü taraftar oluyor ve insanlar ona olan sevgisini belli etmek için evine mektuplar gönderiyor. Sosyal medyasına baktığınızda, çok sayıda yabancı takipçisi olduğunu söyleyebiliriz. Kısacası yurt dışındaki insanlar, Ayhancan'ın yeteneğine ülkemize göre daha fazla değer veriyor.

#91 Team Joos Sportwagentechnik Porsche 911 GT3 R: Ayhancan Güven Fotoğraf: Alexander Trienitz

Şimdi gelelim Red Bull Global tarafından desteklenen ve MotoGP'ye kadar çıkması beklenen Deniz Öncü'ye! Galibiyete çok yaklaşan fakat bir türlü sonunu getiremeyen Moto3 yıldızımız Deniz, Türkiye'de yeterince ilgi görmeyen sürücülerimizden bir diğeri.

Moto3 haberlerinin çoğunun Ayhancan'la benzer şekilde 2000 sayfa gösteriminin altında kaldığını söyleyebiliriz. Deniz de ülkemizde ilgi görmese de, yurt dışındaki insanlar tarafından büyük ilgi ve destek görüyor. Hatta MotoGP bile onun dünya çapındaki popülaritesinden faydalanmaya çalışıyor.

Moto3'te çıktığı ilk yarışı kazanan Can Öncü ise günümüzde Dünya Supersport Şampiyonası'nda yarışıyor. Can Moto3'te yarıştığı dönemde oldukça popülerdi ancak Dünya Supersport serisine geçtikten sonra bu popülarite ne yazık ki daha fazla geriledi.

Son olarak Racing Team Turkey ve Salih Yoluç'un yer aldığı Avrupa Le Mans Serisi'ne olan ilginin de çok az olduğunu söyleyebiliriz. Ancak gelecek yıl WEC'e geçmeyi planlıyorlar ve ülkede buraya olan ilgi giderek artıyor.

#34 Racing Team Turkey Oreca 07 - Gibson: Salih Yoluc, Charlie Eastwood Fotoğraf: ELMS

Sosyal medya hesaplarına bakarsak, o zaman Cem'in ciddi bir üstünlüğü olduğunu çok net şekilde söyleyebiliriz.

Instagram tarafında en çok takip edilen Türk sporcumuz 534 bin takipçi sayısı olan Toprak Razgatlıoğlu. Fakat Cem, Twitter'da 115 bin, YouTube'da ise 210 bin takipçiye sahip. Tüm bu kalemler toplandığında ise Cem 716 bin takipçi sayısına ulaşıyor.

Toprak, Instagram ve Twitter takipçileriyle toplamda 575 bin takipçi sayısına ulaşmış durumda. Sonrasında Deniz, Can ve Ayhancan geliyor.

Dünya Supersport Şampiyonası'nın efsanesi olan ancak artık genç sürücülerin yetiştirilmesine odaklanan Kenan Sofuoğlu ise 1.5 milyon Instagram takipçisiyle, yarışmasa da bu sektörde esas zirvenin sahibi.

Pilotların sosyal medyadaki takipçi sayıları:

Pilot Instagram Twitter YouTube Toplam Cem Bölükbaşı 391 bin 115.3 bin 210 bin 716,3 bin Toprak Razgatlıoğlu 534 bin 40.6 bin - 574,6 bin Deniz Öncü 103 bin 5.6 bin - 108,6 bin Can Öncü 79.9 bin 5.1 bin - 85,5 bin Ayhancan Güven 42 bin 23.8 bin - 65,8 bin İlayda Yılmaz 62.6 bin - - 62.6 bin Rodi Pak 53.7 bin 257 - 54 bin Bahattin Sofuoğlu 32.8 bin 2.4 bin - 35.4 bin Salih Yoluç 21.8 bin 5.6 bin - 27,4 bin

Deniz Oncu, Red Bull KTM Tech3 Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images