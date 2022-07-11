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Emir Aşarı'dan Nurburgring 6 Saat'te büyük başarı

Emir Aşarı, cumartesi günü gerçekleştirilen Nurburgring 6 Saat yarışında güçlü bir performans ortaya koydu ve kendi klasmanında zafere ulaştı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Emir Aşarı'dan Nurburgring 6 Saat'te büyük başarı
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Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tezmaksan’ın desteğiyle mücadelesini sürdüren temsilcimiz, Max Kruse Racing takımı ile altı saat süren zorlu bir mücadeleye katıldı.

Genelde 6 saat yarışlarında şanssızlıklar yaşayan Emir, fabrika sürücülerinin yokluğunda aracı Andrew Engelmann ile paylaştı ve güçlü bir performans ortaya koydu.

Yarışa Andrew başlarken, ikinci bölümde direksiyona geçen Emir, üçüncü aldığı aracı birinci sırada teslim etti.

Orta kısım yaşadıkları mekanik sorun nedeniyle 7 dakika kaybeden ikili, buna rağmen yakaladıkları iyi tempoyla en yakın rakiplerinin 1.5 dakika önünde zafere ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Emir, sonuçtan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

 

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