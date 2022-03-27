Emir Aşarı sezona zaferle başladı

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2022’nin başında bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman futbolcu Max Kruse’nin takımı Max Kruse Racing’e transfer olan ve seride SP3T kategorisinde mücadele etmeye başlayan Tezmaksan pilotu Emir Aşarı’nın yılın ilk yarışındaki takım arkadaşı 49 yaşındaki deneyimli pilot Tom Coronel oldu.

4 saat süren yarışta VW Golf TCR ile mücadele eden ekip araçtaki diferansiyel ve fren arızasına karşın 4 saatin sonunda kategorilerinde birinciliği elde etmeyi başardı.

Almanya’daki Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nın tüm yarışları Nordschleife'de gerçekleşiyor.

Öte yandan yarışta Porsche pilotu Ayhancan Güven, takım arkadaşı Laurin Heinrich ile NLS ilk yarışında AT(-G) kategorisinde Porsche Cayman GT4 CS ile zafere ulaştılar.

Bu sezon Porsche Endurance Cup Nürburgring serisinde yarışmaya başlayan Mustafa Mehmet Kaya da Porsche 992 GT3 Cup ile Pro-Am kategorisini birincilikle tamamladı.