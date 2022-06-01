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Emir Aşarı şanssızlıklara rağmen podyumda

Nürburgring Dayanıklılık Serisi'nin incisi Nürburgring 24 Saat mücadelesinde Volkswagen Golf TCR ile Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışan Emir Aşarı ile takım arkadaşları Andrew Engelmann, Jasmin Preisig ve Gustavo Xavier uzun ve zorlu yarışı ikinci sırada tamamladılar.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Yardımcı Editör:
Kutal Mete Tekin
Emir Aşarı şanssızlıklara rağmen podyumda
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Tezmaksan sponsorluğunda ülkemizi temsil eden Emir ve ekibi hızlı ve güçlü başladıkları yarışta galibiyet heyecanından, yarış dışı kalma korkusuna kadar her duyguyu yaşadılar.

Ekip yarışa üçüncü sırada başladı ve liderlik mücadelesi içinde kaldı ancak pilot değişimi sırasında kazayla yanlış bir butona basılınca aracın içindeki otomatik söndürme sistemi devreye girdi ve aracın içinin temizlenmesi yaklaşık 35 dakika sürdü.

Ekibin dört pilotu arasında en çok N24 deneyimi olan Emir, gece direksiyon başına geçti ve garajda kaybedilen zamanı pist üzerinde geri kazanmak için elinden vereni verdi.

Liderin 4 tur gerisinden başladıkları tırmanma mücadelesi ile bindirilen tüm turları geri almayı başaran Emir, üçüncü stintini bitirdiğinde liderle aradaki farkı 25 saniyeye kadar indirmişti.

Sonrasında araca geçen Engelmann liderle mücadeleye geri döndü ve bir noktada birinciliğe kadar çıktı. Ancak tur bindirdikleri bir aracın onlara temas etmesi ile kendini bariyerlere bulan ekip yarış dışı kalmanın eşiğine kadar geldi.

Ancak üçüncü sıradaki araç ile arada açılmış olan 10 tur fark sayesinde takım aracı hareket edebilecek kadar tamir etmeyi başardı ve yarışın son iki turunu atarak damalı bayrağa klasmanlarının ikinci sırasında ulaşmayı başardılar.

Yarışın ardından Motorsport.com'a konuşan Emir, "Birinciliğe ramak kalmıştı ama bindirilen turları geri alma deneyimi bambaşkaydı ve tüm sorunlara rağmen damalı bayrağa ulaşmış olmak da tatmin ediciydi. Kazanan ekip ile aynı tur zamanlarına sahiptik ve takımın ikinci en hızlı pilotuydum o yüzden genel olarak bu yarıştan mutlu ayrıldım" dedi.

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı

#10 Max Kruse Racing Volkswagen Golf GTI TCR: Emir Aşarı

Fotoğraf: Emir Aşarı

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