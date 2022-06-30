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Emir Aşarı podyumda kalmaya devam ediyor

Temsilcimiz Emir Aşarı, Nürburgring'de güçlü bir hafta sonu daha geçirdi ve podyumlarına bir yenisini daha ekledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Emir Aşarı podyumda kalmaya devam ediyor
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Almanya’da düzenlenen Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda Tezmaksan’ın desteğiyle üç yıldır mücadelesini sürdüren Emir Aşarı, takımı Max Kruse Racing ile sezonun dördüncü yarışı olan ve 4 saat süren 45. RCM DMV Grenzlandrennen’de podyumda üçüncü sırada yer aldı. Aşarı ve takımı bu sonuca rağmen şampiyona liderliğini sürdürmeye devam etti.

Motor sporlarının ilgiyle takip edilen yarışları arasında yer alan Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda mücadele eden Emir Aşarı, Türkiye talaşlı imalat sanayisinin lider markası Tezmaksan’ın ana sponsorluğunda yarıştığı sezonun dördüncü yarışında da podyuma çıktı.

Şampiyonanın 45. RCM DMV Grenzlandrennen isimli 4 saatlik mücadelesinde Max Kruse Racing takımından arkadaşları Andrew Engelmann ve Benjamin Leuchter ile yarışan Aşarı ve takımı, pit stop’ta yaşadıkları diferansiyel pompası arızasına karşın podyumda üçüncü sırada yer almayı başardı.

VW Golf TCR model aracıyla Sp3t kategorisinde şampiyonluk için yarışan Aşarı, yarış sonrası yaptığı değerlendirmede “Her ne kadar podyumda yer alsak da günümüzde değildik ve yaşadığımız problemden dolay istediğimiz potansiyeli tam olarak yansıtamadık."

"Yarışa iyi başladık ve ilk 1,5 saat boyunca ikincilikteki yerimizi koruduk. Fakat pit stop sırasında sıcaktan dolayı diferansiyel pompasının bozulması tüm planlarımızı alt üst etti. Bunun sonucunda da yarışın geride kalan 2,5 saatlik kısmını açık diferansiyel ile sürdürdük."

"Bu da her tur başına 15-20 saniye daha yavaş dönmemize neden oldu. Bununla birlikte üçüncü sıraya gerileyip yarışı bu pozisyonda bitirdik fakat şampiyonada liderliğimizi sürdürüyoruz. Temmuz ayındaki bir sonraki yarışta elimizden gelenin en iyisini yapıp podyumda ilk basamağa çıkmak istiyoruz.” dedi.

Nürburgring Dayanıklılık Şampiyonası’nda sezonun 6 saatlik beşinci yarışı, 8-9 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

 

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