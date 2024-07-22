Düzce'de Baja Mücadelesi Nefes Kesti
2024 Türkiye Baja Şampiyonası ilk yarışı olan Baja Prusias, Düzce Offroad Spor Kulübü (DOSOD) tarafından ICRYPEX, Spor Toto, Düzce Valiliği ve Düzce Belediyesi katkılarıyla 20-21 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi.
27 araç ve 54 sporcunun katıldığı organizasyonda, ekpiler ilk gün Samandere mevkiinde, ikinci gün ise Güzeldere mevkiinde belirlenen etaplarda toplam 457 kilometre yol kat ettiler.
Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu’nda yapılan ödül töreni ile son bulan yarışta dereceye giren sporcular, ödüllerini Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı'dan aldılar.
SSV klasmanında Derin Doğaner-Erdem Şimşek birinciliğe uzanırken, Arif-Harun Çarpışantürk ikinciliği ve Yağız Birinci-Uğur Tepe de üçüncülüğü kazanan ekipler oldular. Otomobil klasmanında ise Özgür Şenyurt-Volkan İşler genel klasman ve sınıf 3'te zaferin sahibi olurken, Tarık Gökbay-Osman Metin ikinci ve sınıf 4 birincisi, Benan Engin-Bülent Gültekin de genel klasman üçüncüsü olarak podyuma çıktılar. Otomobil klasmanında sınıf 2 birincisi İzzet Nazlıaka-Hakan İşen ekibi olurken, yarışın kadın pilotlar birincisi İlayda Hancı, kadın co-pilotlar birincisi de İpek Süleymanoğlu oldular.
2024 Türkiye Baja Şampiyonası ikinci yarışı 28-29 Eylül tarihlerinde Bursa Alternatif Spor Kulübü (BASK) tarafından Bursa'da düzenlenecek.
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