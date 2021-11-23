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Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen Apexmasters 2021 Türkiye Drift Şampiyonası üçüncü ve son yarışı 20-21 Kasım tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti’nde gerçekleştirildi.

Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı

 Birbirinden güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelesi, pisti dolduran kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Son dörde kalarak final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Levent Enön, Ertekin Tekneci, Ege Bilaloğlu ve İbrahim Yücebaş arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını genç sporcu Levent Enön kaldırdı. Ertekin Tekneci'nin ikinciliği elde ettiği yarışta, üçüncülüğü kazanan ise Ege Bilaloğlu oldu.

Şanslı izleyicilerin drift araçlarının sağ koltuklarında bu heyecana ortak olduğu organizasyon sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini Ülkü Park adına Ümit Ülkü, TOSFED adına Atıl Atılgan ve Drift Kulübü adına da Burak Ünal’dan aldılar.

 

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