Dumanlı Hava Sahası Ülkü Park'taydı

Birbirinden güçlü otomobillerin bol dumanlı kapı kapıya mücadelesi, pisti dolduran kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından büyük bir heyecanla takip edildi.

Son dörde kalarak final eşleşmesinde karşı karşıya gelen Levent Enön, Ertekin Tekneci, Ege Bilaloğlu ve İbrahim Yücebaş arasındaki mücadele sonrasında birincilik kupasını genç sporcu Levent Enön kaldırdı. Ertekin Tekneci'nin ikinciliği elde ettiği yarışta, üçüncülüğü kazanan ise Ege Bilaloğlu oldu.

Şanslı izleyicilerin drift araçlarının sağ koltuklarında bu heyecana ortak olduğu organizasyon sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporcular ödüllerini Ülkü Park adına Ümit Ülkü, TOSFED adına Atıl Atılgan ve Drift Kulübü adına da Burak Ünal’dan aldılar.